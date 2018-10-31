MHP'de İstanbul için Bedrettin Dalan iddiası

MHP'de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için sürpriz bir isim ortaya atıldı.
Anavatan Partisi'nin kurucu üyeleri arasında yer alan Bedrettin Dalan, 1984-1989 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmıştı.
Devlet Bahçeli'de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "İstanbul'da da bir sürprizimiz olabilir. Onun için ileri günleri beklemek lazımdır" ifadelerini kullanmıştı.
A HABER: 'DALAN SİYASETE GİRMEYİ DÜŞÜNMÜYORUM' DEDİ
MHP kaynakları daha önce de Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Melih Gökçek'e teklif götürüleceğini aktarmıştı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise, Gökçek'eteklif götürülmediğini, ancak aday olmak isterse partiyeşeref kazandıracağını ifade etmişti.
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