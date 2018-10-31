MHP'de İstanbul için Bedrettin Dalan iddiası

MHP kaynakları, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Bedrettin Dalan'ın düşünüldüğünü açıkladı. Dalan ise siyasete geri dönmeyeceğini açıkladı.

MHP'de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için sürpriz bir isim ortaya atıldı.

© AA / Metin Aktas Bahçeli: İstanbul'da aday çıkaracağız

NTV'nin aktardığına göre, parti kaynakları Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde Bedrettin Dalan isminin düşünüldüğünü belirtti.

Anavatan Partisi'nin kurucu üyeleri arasında yer alan Bedrettin Dalan, 1984-1989 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmıştı.

Devlet Bahçeli'de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "İstanbul'da da bir sürprizimiz olabilir. Onun için ileri günleri beklemek lazımdır" ifadelerini kullanmıştı.

A HABER: 'DALAN SİYASETE GİRMEYİ DÜŞÜNMÜYORUM' DEDİ

A Haber'e açıklama yapan Bedrettin Dalan'ın ise, "Şu an siyasete girmeyi düşünmüyorum. Siyaset benim için bitmiştir. Tekrar aday olmayacağım" dediği belirtildi.

MHP kaynakları daha önce de Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Melih Gökçek'e teklif götürüleceğini aktarmıştı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise, Gökçek'eteklif götürülmediğini, ancak aday olmak isterse partiyeşeref kazandıracağını ifade etmişti.