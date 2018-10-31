Suudi Başsavcı Türkiye'den ayrıldı: Kuruyemiş ve lokum kolileri dikkat çekti

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi soruşturması kapsamında Türkiye'de bulunan Suudi Arabistan Başsavcısı Suud El Muceb, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile iki kez görüşmüş ve Levent'teki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nu ziyarete etmişti. Başsavcı El Muceb, İstanbul'daki programlarının ardından bugün ülkesine dönmek üzere, saat 17. 45 sıralarında Atatürk Havalimanı VIP Salonu'na geldi. Suudi Başsavcı Muceb, kendisini bekleyen gazetecilerin Kaşıkçı cinayetine ilişkin sorularını yanıtsız bıraktı. Ardından VIP'te bulunan özel odaya alınan El Muceb, kısa bir bekleyişin ardından özel uçakla 18.30'de Cidde'ye hareket etti.

NUMARALANDIRILMIŞ HARD CASE TİPİ TAKIM ÇANTALARI DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan Atatürk Havalimanı'na Suud El Muceb'ten önce Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na ait diplomatik plakalı bir aracın gelmesi dikkat çekti. Araçtan Suudi Başsavcı'nın da ekibinde yer aldığı öğrenilen 4 kişi VIP'e giriş yaptı. Ardından aracın içinden 1'den 5'e kadar numaralandırılmış 'hardcase' tipi siyah renkli takım çantalar çıkarıldı. Çantaların üzerindeki kilitler, dikkat çekti. X-ray cihazından geçirilen çantalar, daha sonra görevliler tarafından içeri taşındı. Ayrıca araçtan kişisel eşyaların bulunduğu valizler ile kuruyemiş kutularının olduğu görüldü.