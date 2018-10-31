Oyuncu Efecan Şenolsun hakkında soruşturma başlatıldı

Oyuncu Elit İşcan’ın, ‘taciz şikayeti’ üzerine ‘Yaşamayanlar’ adlı internet dizisinde rol arkadaşı Efecan Şenolsun hakkında soruşturma başlatıldı. İşcan, alkollü olduğu iddia edilen Şenolsun’un kendisine sözlü ve fiziksel tacizde bulunduğunu sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile kamuoyuna duyurmuştu.