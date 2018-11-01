Çevre Bakanı Kurum: Artık hata yapmayacağız

© REUTERS / Murad Sezer Ofisindeki dürbünle inşaat vinçlerinin yönünü gözetliyor: Mola verildiğini anlıyorum

Bakan Kurum, "Bir zaman ülkemizde yüksek binalar gerçekten ihtiyaçtı. Hem imar planlarının azlığı, hem nüfusun yoğunluğu, kentlere göçün hızı bir şekilde olması yüksek bina ihtiyacını beraberinde getirdi. Ancak bugün yüksek binalar bizleri gerçekten rahatsız ediyor. 30-40 katlı binaları kentsel dönüşümde de görüyoruz. Bunları artık yapmayacağız. Evet biz de kendi içimizde hatalar yaptık. Ancak bundan sonra yatay mimaride ve sosyal donatıları olan projeler yapmak zorundayız " dedi.

Kurum, yatay mimarinin en güzel örneğinin Kanal İstanbul çevresine kurulacak yaşam alanlarında olacağını da ifade etti.

81 ilde mekansal plan yapılması gerektiğinin altını çizen Bakan Kurum, konuşmasını şöyle sürdürdü:

— Mekansal stratejik plan ne demek? Şehrin geleceği, nüfusu, alt yapısı, üst yapısı için gerekli olan her şeyini planlamamız gerekiyor. Biz kentsel dönüşümde bu sıkıntıları sahada görüyoruz. Her biri kendi içinde kentsel dönüşüm projelerine gidiyorlar. Ancak şehir ölçeğinde kentsel dönüşümü de planlamamız gerekiyor. Şehirde satılabilecek konut sayısı belli. Bir ilçede satılabilecekten, arz talep dengesinden fazla bir üretim yaparsanız bu sefer öbür ilçeyi, öbür ilçe, öbürünü ve tüm şehri etkiler. Şehirler için kentsel dönüşüm planlamamız lazım. Hangi ilçelerden başlayacağız, önceliğimiz ne veya rezerv alanına taşıyacağımız alanlar neresidir diye çalışmasını yapmamız gerekiyor.

Türkiye'nin deprem bölgesinde olduğunu ve yaklaşık 5 milyon konutun dönüşmesi gerektiğini belirten Bakan Kurum, "Çok yol kat ettik, çok dönüşümler yaptık ancak biraz daha planlı, şehir ölçeğinde planlayarak, ne yaptığımız bilerek projeler gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bakanlık olarak en önemli işin kentsel dönüşüm olduğunu düşünüyoruz" dedi. Şehirlerin iklim değişikliğinden kaynaklı bir tehditle karşı karşıya olduğunu belirten Bakan Kurum, bunla ilişkin tedbirlerin alınacağını da ekledi.