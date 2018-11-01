Karius'un Nusr-et videosunda Cemal Kaşıkçı detayı

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmeden 15 gün önce ünlü et restoranında görüntüleri ortaya çıktı. Restoranın işletmecisi Nusret Gökçe'nin Beşiktaş'ın kalecisi Karius'a şov yaptığı sırada Cemal Kaşıkçı'nın da restoranda yer aldığı görüldü.

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmeden 15 gün önce ünlü et restoranı Nusret'te yemek yediği görüntüleri ortaya çıktı.

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda 2 Ekim'de öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın yeni görüntüleri ortaya çıktı.

17 Eylül'de ünlü Et restoran Nusret'in Beşiktaş'a transfer olan kaleci Loris Karius'a şov yaptığı sırada gazeteci Kaşıkçı'nın da mekanda yer aldığı görüldü.

Nusret'in kaleciye 'şov yaptığı' ve fotoğraf çektirdiği sırada Cemal Kaşıkçı'nın da arkada yemek yediği anlar görüntülere yansıdı.

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