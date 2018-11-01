Suriye'den Türkiye'ye sevk edilen 247 kilogram patlayıcı Mardin'de ele geçirildi

Mardin'de İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir araçta yapılan aramada 247 kilo 864 gram PETN olduğu tespit edilen patlayıcı ve düzenekler ele geçirildi. Mardin Valisi Mustafa Yaman, Suriye'den Türkiye'ye sevk edildiği belirtilen patlayıcılarla ilgili, "Bu patlayıcı ve düzenekler metropol illerde 32 eylem yapılabilecek bir hale getirilmişti" dedi.

Mardin Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Ceylanpınar-Kızıltepe karayolu üzerinde durdurulan bir araçta yapılan aramada, toplam 247 kilo 864 gram PETN olduğu tespit edilen patlayıcı madde ve düzenekler ele geçirildi.

© AFP 2018 / STEFANOS RAPANIS 'İskenderun ve Mersin'den patlayıcı malzeme yüklenen gemi Yunanistan tarafından durduruldu'

5 şüphelinin yakalandığı operasyona ilişkin bilgi veren Mardin Valisi Mustafa Yaman, Cumhurbaşkanı riyasetinde, İçişleri Bakanlığı koordinasyonu ve desteğiyle başta Mardin olmak üzere bölgede önemli operasyonların yapıldığını, yapılmaya da devam edileceğini söyledi.

Yaman, operasyona ilişkin şu bilgileri aktardı:

"İl Emniyet Müdürlüğümüz, çevre illerden valiliklerimiz ve güvenlik güçlerimizle müşterek yapılan bir operasyon. Bölgede çeşitli miktarlarda patlayıcı bulunuyordu. Ama dün akşam Ceylanpınar-Kızıltepe karayolunda arkadaşlarımız 250 kilograma yakın patlayıcı ele geçirdi. Bu patlayıcı ve düzenekler metropol illerde 32 eylem yapılabilecek bir hale de getirilmişti. Dün akşam kahraman personelimizin yapmış olduğu bu faaliyetle metropol illerde yaşanacak olan terör faaliyetlerin önlenmiş oldu. Bu 32 eylem milletimizin canını acıtacaktı. Yapılan her eylem bütün bir millet olarak canımızı acıtıyor. Arkadaşlarımız da canımız yanmasın diye gayret gösteriyorlar. İnşallah bu kararlı tutum ile hem bölgede hem ülkemizde hem de sınır ötesinde yapılan bu başarılı faaliyetlerle artık terör belası ülkemizin milletimizin gündeminden çıkmış olacak."