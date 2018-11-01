Selçuk'tan öğretmen ve öğrencilere: Sizin ödeviniz PISA'da yükselmek

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitimcilere ve öğrencilere seslenerek, "Sizin ödeviniz dünyadaki nitelikle yarışmak. Sizin ödeviniz PISA'daki sıralamanızla ilgili yarışta ne yaptığınızı göstermek, yükselmek ve yücelmektir" dedi.

Balıkesir'de bir ortaokul açılışında konuşan Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Balıkesir, Türkiye'deki illerle yarışmayacak. Yarış Ortaokulu gibi ortaokullar sayesinde dünya ile yarışacak" ifadesini kullandı.

© AA / Ali Balıkçı Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yaz tatili ve zorunlu din dersi açıklaması

Selçuk, "Bugün biz eğitimle ilgili olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, onun yol göstericiliğinde yeni bir hamleye, yeni bir çıkışa doğru gitmekle meşgulüz. İnşallah önümüzdeki yıllarda bu meşguliyetimizin semeresini alacağız, verimliliğine kavuşacağız hep birlikte. Ancak bu arada, Balıkesir'in ayrı bir ödevi var. Balıkesir, 'Bizim yeterince dersliğimiz, öğretmenimiz, güzel okullarımız var' diyerek yerinde durmamış ve BENGİ diye bir proje başlatmış. Tam da bizim üzerinde durmak istediğimiz konu bu" diye konuştu.

'SİZDEN ÖNCÜLÜK ETMENİZİ BEKLİYORUM'

Selçuk, Balıkesir'in Türkiye'deki diğer illerle yarışmayacağını, Yarış Ortaokulu gibi okullar sayesinde dünya ile yarışacağını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sizin ödeviniz dünyadaki nitelikle yarışmak. Sizin ödeviniz PISA'daki sıralamanızla ilgili yarışta ne yaptığınızı göstermek, yükselmek ve yücelmektir. O sebeple ben Balıkesir gibi illerimizin yeni bir ödevi olduğunu hep vurguluyorum ve inşallah sizden öncülük etmenizi bekliyorum. Bizim altyapısı çok büyük ölçüde tamamlanmış, tam gün eğitim yapan illerimizin bir kısmıyla ilgili bir çalışmamız olacak. O çalışmanın içinde Balıkesir de var. Hep beraber Balıkesir'in eğitim kalitesinin yükseltilmesi için çalışacağız. Ben Nazmi Yarış Beyefendi'ye bu eser bırakma arzusundan dolayı, insanların öldükten sonra da hayırla yad edilmesine fırsat sağlayan bu tür çalışmalarından dolayı şükranlarımı arz ediyorum."