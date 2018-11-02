Yapı Kredi Bankası: Ahmet Kural'la iş birliğimize devam etmeyeceğiz

Yapı Kredi Bankası, sevgilisi Sıla'ya şiddet uyguladığı haberleriyle gündeme gelen reklam yüzleri Ahmet Kural'la çalışmayacaklarını duyurdu. Bankanın açıklamasında "Ek karar ve yaptırım haklarımız saklı kalmak kaydı ile yargının vereceği nihai karara kadar gelişmeleri yakından takip edeceğiz" ifadesine yer verildi.
"Bankacılık sektöründe, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın hakları konusunda gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla öncü rol üstlenen ve kadın istihdamı konusunda sektörüne uzun yıllardır liderlik yapan bir kurum olarak, reklam kampanyamızda yer alan oyuncu Ahmet Kural hakkında kamuoyuna yansıyan haberleri titizlikle takip etmekteyiz.
Bahsi geçen iddialar ve iddialara konu teşkil eden davranışların bankamızın etkin anlayışı ile bağdaşması söz konusu değildir.
2 ноября 2018 г.
'EK KARAR VE YAPTIRIM HAKLARIMIZ SAKLI KALMAY KAYDI İLE…'
Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri'nin imzacısı olarak, iletişim çalışmalarımız da dahil olmak üzere işimizin her alanında toplumsal cinsiyet eşitliğinin savunucusu olduğumuzu bir kez daha kamuoyuna saygı ile bildiririz."
Sıla, Kural ile yaşadığı tartışma üzerine darp edildiğini açıklayarak savcılığa şikayette bulunmuş ve koruma kararı aldırmıştı.
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