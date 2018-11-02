Yapı Kredi Bankası: Ahmet Kural'la iş birliğimize devam etmeyeceğiz

Sevgilisi şarkıcı Sıla Gençoğlu'nu darp ettiği gerekçesiyle davalık olan oyuncu Ahmet Kural'a bir kötü haber de reklam yüzü olduğu Yapı Kredi Bankası'ndan geldi. Kural'la çalışmayacaklarını açıklayan banka, "Bahsi geçen iddialar ve iddialara konu teşkil eden davranışların bankamızın etik anlayışı ile bağdaşması söz konusu değildir" dedi.

Yapı Kredi Bankası, sevgilisi Sıla'ya şiddet uyguladığı haberleriyle gündeme gelen reklam yüzleri Ahmet Kural'la çalışmayacaklarını duyurdu. Bankanın açıklamasında "Ek karar ve yaptırım haklarımız saklı kalmak kaydı ile yargının vereceği nihai karara kadar gelişmeleri yakından takip edeceğiz" ifadesine yer verildi.

© AA / Murat Kaya Sıla'nın avukatı: Vücudunun değişik yerlerinde ekimozlar var

Cinsiyet eşitliğinin savunucusu olduklarını hatırlatan Yapı Kredi'nin konuyla ilgili açıklaması şöyle:

"Bankacılık sektöründe, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın hakları konusunda gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla öncü rol üstlenen ve kadın istihdamı konusunda sektörüne uzun yıllardır liderlik yapan bir kurum olarak, reklam kampanyamızda yer alan oyuncu Ahmet Kural hakkında kamuoyuna yansıyan haberleri titizlikle takip etmekteyiz.

Bahsi geçen iddialar ve iddialara konu teşkil eden davranışların bankamızın etkin anlayışı ile bağdaşması söz konusu değildir.

'EK KARAR VE YAPTIRIM HAKLARIMIZ SAKLI KALMAY KAYDI İLE…'

​Konunun yargıya intikal etmiş olması sebebiyle, ek karar ve yaptırım haklarımız saklı kalmak kaydı ile, yargının vereceği nihai karara kadar gelişmeleri yakından takip edeceğiz. Bununla birlikte, mevcut iletişim çalışmalarımızı durdurduğumuzu ve Ahmet Kural ile olan iş birliğimize devam etmeyeceğimizi ifade etmek isteriz.

Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri'nin imzacısı olarak, iletişim çalışmalarımız da dahil olmak üzere işimizin her alanında toplumsal cinsiyet eşitliğinin savunucusu olduğumuzu bir kez daha kamuoyuna saygı ile bildiririz."

Sıla, Kural ile yaşadığı tartışma üzerine darp edildiğini açıklayarak savcılığa şikayette bulunmuş ve koruma kararı aldırmıştı.