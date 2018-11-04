İstanbul trafiğinde uçaksavarlı cip yakalandı

İstanbul trafiğinde uçaksavar taşıyan bir cip görüntülendi. Polis ekiplerince yakalan sürücü ve aracı hakkında cezai işlem başlatıldı.

Haliç Köprüsü'nden Topkapı istikametine ilerleyen 34 KYM 30 sivil plakalı askeri cip ve arkasındaki uçaksavar silahını görenler gözlerine inanamamış, araç içindeki iki kişi ve aracın bu durumu merak konusu olmuştu.

D-100 Karayolu Haliç Köprüsü Topkapı istikameti'nde arka kısmında uçaksavar silahı ile görüntülenen eski model cip Kadıköy'de polis ekipleri tarafından yakalandı.

Haberin yayınlamasının ardından trafik polisleri ilk gördükleri yerde aracı durdurdu. Kadıköy'de yakalandığı öğrenilen aracın sürücüsü Murat Taşlıdağ Kadıköy Polis Merkezi'ne getirildi.

ARACA VE SÜRÜCÜSÜNE CEZA YAĞDI

Araçta bulunan silahın maket olduğu anlaşılırken, Taşlıdağ'a araç kullanırken cep telefonu ile konuşmak, emniyet kemerini takmamak, araçta teknik değişiklik yapmak, trafiği tehlikeye düşürmek suçlarından cezai işlem uygulandı.

Araç ise trafikten men edildi. Taşlıdağ dün aracı kullanırken, maket silahın üstündeki brandanın uçtuğunu, istemeyerek böyle bir görüntüye yol açıldığını belirtti. Taşlıdağ'ın fuara gitmediği, özel bir partiye katılmak için yola çıktığı öğrenildi. Taşlıdağ'ın polis merkezindeki işlemleri sürüyor.