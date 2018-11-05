'Belediye başkanlığını istemiyorum' dediği iddia edilen Yıldırım'dan açıklama

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, partisi tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) için aday gösterileceği iddiasını yanıtladı. Daha önce "Belediye başkanlığını istemiyorum" dediği iddia edilen Yıldırım, "Partimde istişare süreçleri tamamlanmadan böyle net ifadeler kullanmayı doğru bulmam" ifadesini kullandı.

Binali Yıldırım, Hürriyet yazarı Fatih Çekirge'ye konuştu.

Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlere dair değerlendirmelerde bulunan Yıldırım, Çekirge'nin "İstanbul adaylığı konusunda mutsuz olduğunuzu söyleyen var. İstemediğinizi yazan var" ifadesi üzerine şunları söyledi:

— Bugüne kadar partimin ve ülkemin bana nerede ihtiyacı varsa hep orada hizmet ettim. Partimde istişare süreçleri tamamlanmadan böyle net ifadeler kullanmayı doğru bulmam. Biz makamları mutlu olmak için değil, millete hizmet etmek için bir vasıta olarak görürüz.