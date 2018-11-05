Kocaeli'de üstün yetenekli öğrencilerin eğitim gördüğü okul, ekonomik gerekçelerle kapandı

Üstün yetenekli öğrencilerin eğitim gördüğü sayılı liselerden olan Kocaeli Gebze'deki TEVİTÖL'ün (Türk Eğitim Vakfı İnanç Türkeş Özel Lisesi) IB programı ve İngilizce hazırlık sınıfları masraflı olduğu gerekçesiyle kapatıldı.
Okula her yıl 3 milyon dolar ayırdıklarını belirten İğnebekçili, öğrenim süresinin 4 yıla indirildiğini açıkladı.
'Özel' statüsünü kaybedecek okulda Anadolu Lisesi müfredatı uygulanacak. Ayrıca okulda tamamen İngilizce olarak sürdürülen eğitim dili de Türkçe olacak.
Bu yıl öğrenci almayan okula gelecek sene 75 öğrencinin alınması bekleniyor.
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