Kocaeli'de üstün yetenekli öğrencilerin eğitim gördüğü okul, ekonomik gerekçelerle kapandı

Kocaeli Gebze'de üstün yetenekli öğrencilerin eğitim gördüğü az sayıda okuldan biri olan Türk Eğitim Vakfı İnanç Türkeş Özel Lisesi'nin IB programı ve İngilizce hazırlık sınıfları ekonomik gerekçeyle kapatıldı.

Üstün yetenekli öğrencilerin eğitim gördüğü sayılı liselerden olan Kocaeli Gebze'deki TEVİTÖL'ün (Türk Eğitim Vakfı İnanç Türkeş Özel Lisesi) IB programı ve İngilizce hazırlık sınıfları masraflı olduğu gerekçesiyle kapatıldı.

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Sözcü'den Uğur Enç'in haberine göre, TEV Yönetim Kurulu Başkan Vekili Adnan Adil İğnebekçili, okulun söz konusu program ve sınıflarının masraflı olduğu için kapatıldığını ve daha çok öğrenciye burs verebilmek için böyle bir karar aldıklarını söyledi.

Okula her yıl 3 milyon dolar ayırdıklarını belirten İğnebekçili, öğrenim süresinin 4 yıla indirildiğini açıkladı.

'Özel' statüsünü kaybedecek okulda Anadolu Lisesi müfredatı uygulanacak. Ayrıca okulda tamamen İngilizce olarak sürdürülen eğitim dili de Türkçe olacak.

Bu yıl öğrenci almayan okula gelecek sene 75 öğrencinin alınması bekleniyor.