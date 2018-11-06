Akşener: FETÖ'nün siyasi ayağının açığa çıkmasını istemiyorlar

Partisinin grup toplantısında konuşan İYİ Parti lideri Akşener, "Grup toplatımızın ülkemiz, milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Doğu Türkistan'da AKP susuyor, Andımız konusunda CHP susuyor. Biz neyi görüyorsak onu söylüyoruz, neye inanıyorsak onu haykırıyoruz. Bu yüzden başımız dik, sesimiz gür. Biz milletin partisiyiz, biz milletin ta kendisiyiz" dedi.

Partimizin grup toplantısında ülkemizin gündemine ilişkin görüşlerimizi paylaşıyoruz. https://t.co/RWuTBILyxQ — Meral Akşener (@meral_aksener) 6 ноября 2018 г.

Akşener, "Yasama yılının başında bir araştırma önergesi vermiştik. FETÖ'nün siyasi ayağının meclis tarafından araştırılmasını istedik. Eğitim, yargı, emniyet ve ordudaki ayakları tespit edildi ama siyasi ayağı hala ortada duruyor. Mesela bu ihanet şebekesinin hiç milletvekili yok muydu? Hiç grup başkanvekili, hiç bakanı yok muydu? Hiç genel başkan yardımcısı yok muydu? Hiç başkanlık divanı üyesi yok muydu? Verdiğimiz önerge AK Parti ve MHP'nin oylarıyla reddedildi. Geçtiğimiz hafta yine önerge verdik. AK Parti ve MHP yine karşı, yine reddedildi. FETÖ'nün siyasi ayağının açığa çıkmasını istemiyorlar. Biz HDP'nin 'evet' dediği önergeye 'evet' demeyiz diyorlar. Ama Tunceli'de donarak şehit olan askerlerimiz için HDP ile aynı oyu kullanarak 'hayır' diyorlar" ifadelerini kullandı.

'İYİ PARTİ'NİN ÖNERGESİNE EVET DEMEK AĞIR GELYİORSA, SİZ GETİRİN BİZ EVET DİYELİM'

© AA / Erçin Top Emeklilikte Yaş Düzenlemesi'ne AK Parti ve MHP'den ret oyu

​İYİ Parti'nin emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili önerisine hayır oyu veren MHP'ye seslenen Akşener, şöyle devam etti:

"Diyorlar ki 'Biz İYİ Parti'nin önergesine evet oyu vermeyiz.' Bu bahanelere sığınanlara buradan çağrıda bulunuyorum; İYİ Parti'nin önergesine evet demek, size ağır geliyorsa buyurun siz getirin, biz evet diyelim."

İYi Parti Geel Başkanı Akşener’den MHP’ye: Diyorlar ki ‘Biz İYİ Parti’nin önergesine evet oyu vermeyiz…’ Bu bahanelere sığıranlara buredan çağrıda bulunuyorum; İYİ Parti’nin önergesine evet demek, size ağır geliyorsa, buyurun siz getirin, biz evet diyelim… pic.twitter.com/MKLRdIWVbM — yurdagül şimşek (@yurdagulsimsek) 6 ноября 2018 г.

Akşener'in açıklamalarından satır başları şöyle:

— "Yasama yılının başında bir araştırma önergesi vermiştik. FETÖ'nün siyasi ayağının meclis trarafından araştırılmasını istedik. Eğitim, yargı, emniyet ve ordudaki ayakları tespit edildi. ama siyasi ayağı hala ortada duruyor. Mesela bu ihanet şebekesinin hiç milletvekili yok muydu? Hiç grup başkanvekili, hiç bakanı yok muydu? Hiç genel başkan yardımcısı yok muydu? Hiç başkanlık divanı üyesi yok muydu? Verdiğimiz önerge AK Parti ve MHP'nin oylarıyla reddedildi. Geçtiğimiz hafta yine önerge verdik. AK Parti ve MHP yine karşı yine reddedildi. FETÖ'nün siyasi ayağının açığa çıkmasını istemiyorlar. Biz HDP'nin 'evet' dediği önergeye 'evet' demeyiz diyorlar. Ama Tunceli'de donarak şehit olan askerlerimiz için HDP ile aynı oyu kullanarak 'hayır' diyorlar"

— Cumhurbaşkanının maaşının 75 bin liraya çıkarılmasını onaylamadık. İktidarın Amerika'ya gidip diz çökmesini, papazı yolcu etmesini de asla unutmayız, asla affetmeyiz, asla affetmeyeceğiz.