Ahmet Kural, Sokrates'in sözüyle kendisini savundu

Kural, açıklamasında "Adalete güveniyorum, yargı süreci devam ediyor. Benim için yeni bir başlangıç. Böyle bir konu ile adımın anıldığı için herkesten özür diliyorum. Bu yaşananlar için asılsız iftira, yargısız infaz yapanlara şunu söylüyorum. Haksız olmak, haksızlığa uğramaktan daha acıdır" ifadelerini kullandı.
Ahmet Kural'ın Sokrates'i işin içine kattığı olayla ilgili ifadeler Sıla'nın şikayet dilekçesinde yer almıştı. 45 dakika şiddet gördüğünü, kafasına kül tablası ile vurulduğunu söyleyen Sıla, "Hiçbir ceza, yaptırım benim yaşadığım kabusu hayatımdan silmeyecek, bunu çok iyi biliyorum. Bana uygulanan korkunç şiddet karşısında dilsiz kalmamayı seçiyorum" demişti.
KONU DAYAK DEĞİLDİ
Bu davada ölüme mahkum edilen Sokrates, tarihe geçen savunmasındaki "Sizin istediğiniz gibi konuşup yaşamaktansa, kendim gibi konuşup ölmeyi tercih ederim" sözleri bugüne ulaştı.
SÖZÜN DOĞRUSU NEDİR?
Ahmet Kural'ın "Haksız olmak, haksızlığa uğramaktan daha acıdır" şeklinde ifade ettiği sözün aslı da Sokrates'in savunmasındaydı: "Dünya, hiçbir şey bilmediği halde, bildiğini sananlarla doludur. Bütün kötülükler, haksızlıklar bilgisizlikten doğar. Haksızlık yapmak, haksızlığa uğramaktan daha acıdır."
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