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13:45 06 Kasım 2018
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    Ahmet Kural

    Ahmet Kural, Sokrates'in sözüyle kendisini savundu

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    Şarkıcı Sıla Gençoğlu'na şiddet uyguladığı iddiasıyla ifade veren oyuncu Ahmet Kural, adliye çıkışındaki açıklamasında Antik Yunan filozofu Sokrates'in tarihe geçen savunmasındaki sözü biraz değiştirerek kullandı.

    Ahmet Kural
    © Fotoğraf : DHA
    Sıla'ya şiddet uygulamakla suçlanan Ahmet Kural ifade verdi: Haksız olmak haksızlığa uğramaktan daha acıdır
    Oyuncu Ahmet Kural, şarkıcı Sıla Gençoğlu'na şiddet uyguladığı iddiasıyla ilgili olarak dün savcılıkta ifade verdi. Ahmet Kural'ın adliye çıkışında yaptığı açıklamada Sokrates'in ünlü sözünü kullanması dikkat çekti.

    Kural, açıklamasında "Adalete güveniyorum, yargı süreci devam ediyor. Benim için yeni bir başlangıç. Böyle bir konu ile adımın anıldığı için herkesten özür diliyorum. Bu yaşananlar için asılsız iftira, yargısız infaz yapanlara şunu söylüyorum. Haksız olmak, haksızlığa uğramaktan daha acıdır" ifadelerini kullandı.

    Ahmet Kural'ın Sokrates'i işin içine kattığı olayla ilgili ifadeler Sıla'nın şikayet dilekçesinde yer almıştı. 45 dakika şiddet gördüğünü, kafasına kül tablası ile vurulduğunu söyleyen Sıla, "Hiçbir ceza, yaptırım benim yaşadığım kabusu hayatımdan silmeyecek, bunu çok iyi biliyorum. Bana uygulanan korkunç şiddet karşısında dilsiz kalmamayı seçiyorum" demişti.

    KONU DAYAK DEĞİLDİ

    Sıla Gençoğlu- Ahmet Kural
    © Fotoğraf : DHA
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    Antik Yunan filozofu Sokrates'in kadına şiddetle ilgili olmayan davası MÖ 399 yılındaydı. Sokrates'in, Tanrıların Tanrısı Zeus'a bile inanmadığı, "Güneş"in bir taş parçası, Ay'ın ise bir topraktan ibaret olduğunu iddia ettiği, gençleri doğru yoldan çıkarıp, ahlaklarını bozduğu iddia edilmiş, 500 yargıçtan 280'i onun için "Suçlu" derken, 220 yargıç "suçsuz" bulmuştu.

    Bu davada ölüme mahkum edilen Sokrates, tarihe geçen savunmasındaki "Sizin istediğiniz gibi konuşup yaşamaktansa, kendim gibi konuşup ölmeyi tercih ederim" sözleri bugüne ulaştı.

    SÖZÜN DOĞRUSU NEDİR?

    Ahmet Kural'ın "Haksız olmak, haksızlığa uğramaktan daha acıdır" şeklinde ifade ettiği sözün aslı da Sokrates'in savunmasındaydı: "Dünya, hiçbir şey bilmediği halde, bildiğini sananlarla doludur. Bütün kötülükler, haksızlıklar bilgisizlikten doğar. Haksızlık yapmak, haksızlığa uğramaktan daha acıdır."

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    Etiketler:
    Zeus, dünya, ay, Sıla, Sokrates, Ahmet Kural
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