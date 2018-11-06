CHP, Sayıştay raporundaki iddiaları savcılığa taşıdı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi CHP grubu tarafından Sayıştay raporunda yer alan tespitlerle ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.
Habertürk'ten Serdar Kulaksız'ın aktardığı habere göre, suç duyurusundan önce Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nın önünde yapılan basın açıklamasına CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İBB CHP İl Meclis Üyeleri ve partililer katıldı.
Kaftancıoğlu'nun açıklamaları şöyle:
"Sayıştay'ın 2017 demetim raporları başta Büyükşehir Belediyesi, İSKİ ve İETT olmak üzere AKP'li belediyelerin israf usulsüzlük ve yolsuzluklarını açıkça ortaya koydu. Sayıştay'ın tespit ettiği bu yolsuzluklar ve usulsüzlükler ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunmak üzere toplandık.
Sayıştay raporu için Çağlayan’dayız #IBB @kadikoychp @CHP_istanbulil @herkesicinCHP pic.twitter.com/S31IxM16nW— SahrayıcedidCHP (@chpscedid) 6 ноября 2018 г.
Büyükşehir meclis üyelerimiz adına hazırlanan suç duyurusu dilekçeleri savcılığa verilecektir. Sayıştay incelemesi sonucunda İBB, İSKİ ve İETT'de saptanan usulsüzlüklerin açıklanan tutarı 753 milyon TL'yi buluyor. Sayıştay'ın bu ciddi iddialarının soruşturulması amacıyla savcılığa suç duyurusunda bulunmak üzere burada toplandık.
SAYIŞTAY RAPORUNDAN ÖRNEKLER VERİLDİ
Suç duyurusu dilekçesini İBB CHP Grubu adına Meclis üyesi ve grup başkanvekili Ertuğrul Gülsever savcılığa verdi.
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