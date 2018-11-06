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14:59 06 Kasım 2018
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    CHP, Sayıştay suç duyurusu

    CHP, Sayıştay raporundaki iddiaları savcılığa taşıdı

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
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    CHP İstanbul İl Başkanlığı, İBB, İETT ve İSKİ hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Sayıştay raporlarında saptanan usulsüzlüklerin tutarının 753 milyon TL olduğunu söyledi.

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi CHP grubu tarafından Sayıştay raporunda yer alan tespitlerle ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.

    Para, Türk Lirası (TL)
    © AA /
    Sayıştay'ın raporundan: Ulaştırma Bakanlığı, 231 milyonluk işe 658 milyon TL ödedi
    Savcılığa verilen dilekçede, eski İBB Başkanı Kadir Topbaş, İBB Başkanı Mevlüt Uysal, İSKİ Genel Müdürü Fatih Turan, İETT eski ve yeni genel müdürleri Ahmet Bağış ve Arif Emecan ile ilgili birim yöneticileri hakkında 'görevi kötüye kullanma' suçundan dava açılması talep edildi.

    Habertürk'ten Serdar Kulaksız'ın aktardığı habere göre, suç duyurusundan önce Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nın önünde yapılan basın açıklamasına CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İBB CHP İl Meclis Üyeleri ve partililer katıldı.

    Kaftancıoğlu'nun açıklamaları şöyle:

    "Sayıştay'ın 2017 demetim raporları başta Büyükşehir Belediyesi, İSKİ ve İETT olmak üzere AKP'li belediyelerin israf usulsüzlük ve yolsuzluklarını açıkça ortaya koydu. Sayıştay'ın tespit ettiği bu yolsuzluklar ve usulsüzlükler ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunmak üzere toplandık.

    ​Büyükşehir meclis üyelerimiz adına hazırlanan suç duyurusu dilekçeleri savcılığa verilecektir. Sayıştay incelemesi sonucunda İBB, İSKİ ve İETT'de saptanan usulsüzlüklerin açıklanan tutarı 753 milyon TL'yi buluyor. Sayıştay'ın bu ciddi iddialarının soruşturulması amacıyla savcılığa suç duyurusunda bulunmak üzere burada toplandık.

    SAYIŞTAY RAPORUNDAN ÖRNEKLER VERİLDİ

    SGK
    © AA /
    SGK, artık Sayıştay'ın denetimine tabi değil
    Sayıştay'ın bulgularına bir kaç örnek vermek istiyorum. Taşınmaz kayıtları tutulmamaktadır. İhale Kanunu'na aykırı işlem yapılmaktadır. İhale ile yapılması gereken işlerde ecri misil ve kiralama yöntemi kullanılmaktadır. 9 zincir markete haksız kaynak aktarılmaktadır. Ruhsatlandırma yapılmamaktadır. İştirak kar payları İBB'ye verilmemektedir. Özel elektrik dağıtım şirketlerine yasalara aykırı imtiyazlar sağlanmaktadır. Su fiyatları doğru tespit edilmemektedir. İSKİ kaynakları açıkça yağmalanmaktadır. Sayıştay ilamları tahsil edilmemektedir. Liyakat bozulmakta çalışanlara haksızlık yapılmaktadır. İnanıyoruz ki Sayıştay'ın onurlu üyelerinin hazırladığı bu raporla kağıt üzerinde kalmayacak, olması gerektiği gibi İBB yöneticileri hakkında kamu davası açılacaktır. CHP olarak kesinlikle bu davanın peşini bırakmayacağız. Sorumlular yargı önünde hesap verene dek mücadelemizi sürdüreceğiz."

    Suç duyurusu dilekçesini İBB CHP Grubu adına Meclis üyesi ve grup başkanvekili Ertuğrul Gülsever savcılığa verdi.

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    Etiketler:
    ihale, suç duyurusu, İSKİ, Sayıştay, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İBB, İETT, CHP, AK Parti, Canan Kaftancıoğlu, Mevlüt Uysal, Kadir Topbaş, İstanbul
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