Erdoğan'dan işadamı Abdullah Tivnikli'ye son veda

İstanbul'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede, 59 yaşında hayatını kaybeden Eksim Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Tivnikli son yolculuğuna uğurlandı. Tivnikli için Marmara İlahiyat Camii’nde kılınan cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Abdullah Tivnikli'nin yakınları, dostları katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İş adamı Abdullah Tivnikli'nin cenaze törenine katıldı. Cenaze namazının ardından bir konuşma yapan Erdoğan, "Abdullah kardeşimiz bir vakıf insanı olarak, gelecekte de kendisinden sonra hakikaten bu hayırlarını devam ettirecek bir nesil bırakmanın gayreti içinde oldu" dedi.
Girişimci ve hayırsever iş insanlarından, Eksim Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Tivnikli, İstanbul'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede, 59 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü iş adamı için Üsküdar'da bulunan Marmara İlahiyat Camii'nde cenaze töreni düzenledi.
Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve Tivnikli'nin çok sayıda yakını katıldı.
Tivnikli ailesi taziyeleri kabul etti. Cenaze namazını ise İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz kıldırdı. Edilen duaların ve alınan helalliğin ardında Tivnikli'nin cenazesi toprağa verilmek üzere mezarlığa götürüldü. Tivnikli'nin tabutuna Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül omuz verdi.
ABDULLAH TİVNİKLİ KİMDİR?
Abdullah Tivnikli, 1959'da Erzurum'da doğdu 1981'de İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Tivnikli, bu üniversitede İşletme yüksek lisansını tamamladı. Yüksek lisans eğitiminin ardından akademik çalışmalar için İngiltere'ye giden Tivnikli, burada katılım bankacılığı modelinin dünyadaki işleyişi, hukuki altyapısı ve uygulamaları hakkında eğitim aldı.
Tivnikli, Türkiye'de 1980'lerin başında serbest piyasa ekonomisine geçilmesiyle 1983'te aldığı bir davet üzerine katılım bankacılığının hukuki altyapısının hazırlanmasında görev yapmak üzere ülkesine döndü ve Albaraka Türk'ün kuruluş sürecinde yer aldı. 1986'da aile şirketi olan Eksim kurulurken, enerji yatırımlarıyla büyüyen holdingin elektrik dağıtım ve satış hizmetlerinde Abdullah Tivnikli'nin önderliğinde önemli yatırımlar gerçekleştirildi.
Abdullah Tivnikli, 1988'de Kuveyt Türk Katılım Bankası Yönetim Kurulu Üyesi, 2001'de aynı bankada Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve 2005'te Türk Telekomünikasyon AŞ Yönetim Kurulu Üyesi görevlerini yürüttü.
Vakıf faaliyetlerine daha fazla zaman ayırmak için 2015'te Kuveyt Türk'teki başkan yardımcılığı görevinden ayrılan Tivnikli, çok sayıda cami, okul, yurt ve aşevi yaptırırken, gençlerin yurt içinde ve yurt dışında eğitim almasına ve akademik çalışmaların hayata geçirilmesine hayırsever olarak sürekli destek verdi.
Tivnikli, İstanbul Araştırma ve Eğitim Vakfı ve SETA gibi birçok vakfın ve kuruluşun kurucuları arasında yer almasının yanı sıra, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi ve Bahreyn Krallığı Fahri Konsolosu olarak da görev yürüttü. Abdullah Tivnikli, dört çocuk babasıydı.
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