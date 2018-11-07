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02:00 07 Kasım 2018
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    Anka Haber Ajansı

    46 yıldır hizmet veren Anka Haber Ajansı kapandı

    © Fotoğraf : ankaajansi.com.tr
    Türkiye
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    1972 yılından beri aralıksız yayın yapan Anka Haber Ajansı'nın yayın hayatına son verdiği duyuruldu.

    Gazeteci ve politikacı Altan Öymen'in kurduğu ajans bugün son haberini servis etti. Ajans, birçok ünlü gazetecinin yetiştiği yer olarak biliniyor.

    Ajansın kurucusu Öymen, 1977 yılında politikaya girince, ajansla ilişkilerini kesmişti. Yönetimi, çekirdek kadrodan Müşerref Hekimoğlu üstlendi.

    Hekimoğlu, bir anonim şirket kurarak çalışanların da yönetime katılımını sağladı. ANKA'nın Yönetim Kurulu, ANKA Anonim Şirketi'nin pay sahipleri ile belli birimlerin yöneticilerinden oluştu.

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    Hekimoğlu'nun yaşamını yitirmesinin ardından ANKA'nın yönetimini bir süre Nazif Ekzen, 2006 yılı başından itibaren de iki gazeteci Veli Özdemir ve Nuri Sefa Erdem ANKA'nın yönetimini üstlendi.

    ANKA'da yetişen isimlerden bazıları ise Uğur Mumcu, Nuri Çolakoğlu, Zafer Mutlu, Hasan Cemal, Sevgi Soysal, Osman Arolat, Ali Polat, Derya Sazak, Vahap Munyar, Örsan Öymen, Abbas Güçlü, Teoman Erel, Uluç Gürkan, Yalçın Küçük, Adem Yavuz, Hikmet Bila, İsmet Solak, Füsun Özbilgen, Yazgülü Aldoğan, Yasemin Çongar, Cevat Taylan, Ahmet Tan, Kuvvet Başarır, Gül Önet, Nursel Dilek, Ragıp Erten, Oktay Kurtböke, Dinç Tayanç, Jülide Gülizar, Ayşegül Dora, Varlık Özmenek, Metin Aksoy, Ahmet Kahraman, Vecdi Seviğ, Veli Özdemir, Mümtaz İdil, Alaattin Aktaş, Rahmi Yıldırım ve Ahmet Abakay.

    Etiketler:
    Anka Haber Ajansı, Uğur Mumcu, Altan Öymen, Ankara, Türkiye
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