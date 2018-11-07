46 yıldır hizmet veren Anka Haber Ajansı kapandı

Gazeteci ve politikacı Altan Öymen'in kurduğu ajans bugün son haberini servis etti. Ajans, birçok ünlü gazetecinin yetiştiği yer olarak biliniyor.

Ajansın kurucusu Öymen, 1977 yılında politikaya girince, ajansla ilişkilerini kesmişti. Yönetimi, çekirdek kadrodan Müşerref Hekimoğlu üstlendi.

1972 yılından bu yana aralıksız yayın yapan Anka Haber Ajansı, bugün (6 Kasım 2018) itibariyle kapandı. Bu akşam son kez haber geçildi. Basın tarihi açısından kara bir gün daha… — Alican Uludağ (@alicanuludag) 6 Kasım 2018

Hekimoğlu, bir anonim şirket kurarak çalışanların da yönetime katılımını sağladı. ANKA'nın Yönetim Kurulu, ANKA Anonim Şirketi'nin pay sahipleri ile belli birimlerin yöneticilerinden oluştu.

Hekimoğlu'nun yaşamını yitirmesinin ardından ANKA'nın yönetimini bir süre Nazif Ekzen, 2006 yılı başından itibaren de iki gazeteci Veli Özdemir ve Nuri Sefa Erdem ANKA'nın yönetimini üstlendi.

ANKA'da yetişen isimlerden bazıları ise Uğur Mumcu, Nuri Çolakoğlu, Zafer Mutlu, Hasan Cemal, Sevgi Soysal, Osman Arolat, Ali Polat, Derya Sazak, Vahap Munyar, Örsan Öymen, Abbas Güçlü, Teoman Erel, Uluç Gürkan, Yalçın Küçük, Adem Yavuz, Hikmet Bila, İsmet Solak, Füsun Özbilgen, Yazgülü Aldoğan, Yasemin Çongar, Cevat Taylan, Ahmet Tan, Kuvvet Başarır, Gül Önet, Nursel Dilek, Ragıp Erten, Oktay Kurtböke, Dinç Tayanç, Jülide Gülizar, Ayşegül Dora, Varlık Özmenek, Metin Aksoy, Ahmet Kahraman, Vecdi Seviğ, Veli Özdemir, Mümtaz İdil, Alaattin Aktaş, Rahmi Yıldırım ve Ahmet Abakay.