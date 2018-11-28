Kara Cuma'da kartla 3.4 milyar lira harcandı

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), 23 Kasım Cuma gününe ilişkin kartlı ödeme verilerini açıkladı.
23 Kasım 2018 Cuma verileri: 1 günde 2 milyon farklı kart internetten ödemelerde kullanılarak rekor kırdı! pic.twitter.com/nS8uxJB3fS— BKM (@BayBayNakit) November 28, 2018
‘BİR GÜNDE 2 MİLYON FARKLI KART KULLANILDI'
Verilere göre, bu yıl Kara Cuma'da (23 Kasım) kartla yapılan alışverişler geçen yılın aynı dönemine göre (24 Kasım) yüzde 38 artarak 3.4 milyar liraya yükseldi. Söz konusu günün etkisiyle bir günde kullanılan kart adedi yüzde 80 artarak 2 milyona ulaştı, 23 Kasım'da 2 milyon farklı kart internetten ödemelerde kullanıldı.
Kara Cuma'da kullanılan kartların yüzde 5'ine denk gelen 110 bin adedinin ilk defa internetten ödemelerde kullanılması, indirimlerden faydalanmak için kart kullanıcılarının internet kanalını tercih ettiğine işaret etti.
3 KARTLI ÖDEMEDEN BİRİ İNTERNETTEN
Kartlarla internetten gerçekleştirilen 975 milyon liralık tutarın yüzde 62'sine denk gelen 602 milyon liralık kısmı elektronik eşya, giyim ve hava yolları sektörlerinde gerçekleşti. En fazla ödeme yapılan elektronik eşya sektörü internetten toplam kartlı ödemelerin yüzde 37'sini oluştururken, giyim ve aksesuar sektörü yüzde 17'sini, hava yolları sektörü ise yüzde 8'ini oluşturdu.
EN FAZLA İNTERNETTEN ÖDEME TERCİH EDEN ŞEHİR IĞDIR
Türkiye'nin her yerinden kullanıcılar internetten alışveriş imkanı sayesinde kendilerine cazip gelen ürünlere ulaşırken, kalabalık nüfusun etkisiyle internetten alışverişlerin yüzde 36'sı yani üçte biri İstanbul'daki kullanıcılar tarafından yapıldı. Toplam kartlı ödemeler içindeki internetten ödemeler baz alındığında ise en fazla internetten alışveriş tercih eden iller yüzde 40 ile Iğdır, yüzde 34 ile Kırklareli ve yüzde 33 ile Çanakkale oldu.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)