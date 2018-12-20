ABD'nin Suriye'den çekilme kararını yorumlayan Perinçek: Atlantik çağının sonuna geldik

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, ABD'nin Suriye'den çekilme kararını 'Batı asya ülkelerinin zaferi' olarak nitelendirdi ve "ABD’nin Dünyanın tek efendisi olma iddiası, Batı Asya topraklarına gömülmüştür" ifadelerini kullandı.

© AA / Hikmet Faruk Başer Perinçek: Fırat'ın doğusuna harekat yerinde bir karar

Vatan Partisi Genel Merkezi'nde açıklamalarda bulunan Doğu Perinçek, ABD'nin Suriye'den çekilme kararını değerlendirdi.

Bu kararın ABD'nin yenilgisinin bir ilanı olduğunu belirten Perinçek, "Türkiye, Suriye, Irak, İran, Yemen ve Rusya'nın ABD emperyalizmine karşı silahlı mücadeleleri ve ortak cephede birleşmeleri, bu tarihî başarıyı getirmiştir. Bütün dünyada vurgulandığı gibi, Türkiye'nin Fırat'ın Doğusuna girme kararı, ABD'yi dize getirmiştir" dedi.

Perinçek ayrıca, 'Türkiye'nin ABD planlarını Güneydoğu'da hendeklere gömdüğünü' vurguladı ve "Türkiye, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtlarıyla ABD-İsrail Koridorunu yardı geçti. ABD'nin ve İsrail'in Doğu Akdeniz'e uzanan Kürdistan maskeli İkinci İsrail planını bozguna uğrattık" ifadelerini kullandı.

'YENİ BİR DÜNYA KURULUYOR'

'Atlantik çağının' sona erdiğini de söyleyen Perinçek, dünyanın 'Avrasya çağına' girdiğini iddia ederek "ABD'nin Dünyanın tek efendisi olma iddiası, Batı Asya topraklarına gömülmüştür. Batı Asya'nın altı bin yıllık uygarlığı, ABD'nin kanlı ve çılgın barbarlığını bozguna uğratmıştır. Dünya, Avrasya Çağına giriyor. Yükselen uygarlık, Avrasya uygarlığıdır" dedi.

Genel Başkanımız Doğu Perinçek, ABD yönetiminin Suriye'den çekileceği yönündeki haberleri değerlendiriyor https://t.co/eYYtnSW9Ft — Vatan Partisi (@Vatan_Partisi) December 20, 2018

​'PKK, ABD'YE YALVARIYOR'

Öte yandan, Perinçek, PKK'nın ABD'nin çekilmesini istemediğini ve örgütün 'ABD'ye yalvardığını' açıkladı:

© AA / Muhammed Enes Yıldırım Doğu Perinçek: Erdoğan hükümetinin talebiyle Türkiye ve Suriye heyetleri Tahran’da 6 kez görüştü

"Emperyalizme bel bağlayan güçlerin sonu işte budur. Efendilerine yalvarmaktan başka çareleri kalmamıştır. Oysa yalvarmak, bir çare değildir. Yıllarını ihanet hesapları uğruna harcayanlar, ihanetin sonunu hesaplamalıydılar! İşte şimdi hesap edemedikleri ihanetin sonu geldi. Artık PKK Terör Örgütünü Türk Ordusunun pençesinden ne ABD kurtarabilir, ne İsrail, ne de Suudi gericileri. Kandil'in beyaz bayrak çekmek dışında çaresi kalmamıştır.

'HDP KAPATILMALI'

Perinçek ayrıca, ABD'nin çekilme kararının ardından Türkiye'nin iç cephesini güçlendirmesi gerektiğini belirterek, HDP'nin kapatılmasını istedi ve şunları söyledi:

"Şimdi Türkiye, bölücü teröre karşı mücadelede son ve kesin darbe aşamasına girmektedir. İç cepheyi sağlamlaştırmak şarttır. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK'nın kolu olan HDP'nin kapatılması için derhal dava açmalıdır. Vatan Savaşının gereği budur, hukukun gereği yine budur."