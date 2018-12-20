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16:35 20 Aralık 2018
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    Doğu Perinçek

    ABD'nin Suriye'den çekilme kararını yorumlayan Perinçek: Atlantik çağının sonuna geldik

    © AA / Binnur Ege Gürün
    Türkiye
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    Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, ABD'nin Suriye'den çekilme kararını 'Batı asya ülkelerinin zaferi' olarak nitelendirdi ve "ABD’nin Dünyanın tek efendisi olma iddiası, Batı Asya topraklarına gömülmüştür" ifadelerini kullandı.

    Doğu Perinçek
    © AA / Hikmet Faruk Başer
    Perinçek: Fırat'ın doğusuna harekat yerinde bir karar
    Vatan Partisi Genel Merkezi'nde açıklamalarda bulunan Doğu Perinçek, ABD'nin Suriye'den çekilme kararını değerlendirdi.

    Bu kararın ABD'nin yenilgisinin bir ilanı olduğunu belirten Perinçek, "Türkiye, Suriye, Irak, İran, Yemen ve Rusya'nın ABD emperyalizmine karşı silahlı mücadeleleri ve ortak cephede birleşmeleri, bu tarihî başarıyı getirmiştir. Bütün dünyada vurgulandığı gibi, Türkiye'nin Fırat'ın Doğusuna girme kararı, ABD'yi dize getirmiştir" dedi.

    Perinçek ayrıca, 'Türkiye'nin ABD planlarını Güneydoğu'da hendeklere gömdüğünü' vurguladı ve "Türkiye, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtlarıyla ABD-İsrail Koridorunu yardı geçti. ABD'nin ve İsrail'in Doğu Akdeniz'e uzanan Kürdistan maskeli İkinci İsrail planını bozguna uğrattık" ifadelerini kullandı.

    'YENİ BİR DÜNYA KURULUYOR'

    'Atlantik çağının' sona erdiğini de söyleyen Perinçek, dünyanın 'Avrasya çağına' girdiğini iddia ederek "ABD'nin Dünyanın tek efendisi olma iddiası, Batı Asya topraklarına gömülmüştür. Batı Asya'nın altı bin yıllık uygarlığı, ABD'nin kanlı ve çılgın barbarlığını bozguna uğratmıştır. Dünya, Avrasya Çağına giriyor. Yükselen uygarlık, Avrasya uygarlığıdır" dedi.

    'PKK, ABD'YE YALVARIYOR'

    Öte yandan, Perinçek, PKK'nın ABD'nin çekilmesini istemediğini ve örgütün 'ABD'ye yalvardığını' açıkladı:

    Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek
    © AA / Muhammed Enes Yıldırım
    Doğu Perinçek: Erdoğan hükümetinin talebiyle Türkiye ve Suriye heyetleri Tahran’da 6 kez görüştü
    "Emperyalizme bel bağlayan güçlerin sonu işte budur. Efendilerine yalvarmaktan başka çareleri kalmamıştır. Oysa yalvarmak, bir çare değildir. Yıllarını ihanet hesapları uğruna harcayanlar, ihanetin sonunu hesaplamalıydılar! İşte şimdi hesap edemedikleri ihanetin sonu geldi. Artık PKK Terör Örgütünü Türk Ordusunun pençesinden ne ABD kurtarabilir, ne İsrail, ne de Suudi gericileri. Kandil'in beyaz bayrak çekmek dışında çaresi kalmamıştır.

    'HDP KAPATILMALI'

    Perinçek ayrıca, ABD'nin çekilme kararının ardından Türkiye'nin iç cephesini güçlendirmesi gerektiğini belirterek, HDP'nin kapatılmasını istedi ve şunları söyledi:

    "Şimdi Türkiye, bölücü teröre karşı mücadelede son ve kesin darbe aşamasına girmektedir. İç cepheyi sağlamlaştırmak şarttır. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK'nın kolu olan HDP'nin kapatılması için derhal dava açmalıdır. Vatan Savaşının gereği budur, hukukun gereği yine budur."

    Etiketler:
    analiz, değerlendirme, Vatan Partisi, Doğu Perinçek, ABD, Suriye, Türkiye
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