İYİ Partili Örs'ten havalimanı güvenlik ücreti tepkisi: Trabzon'a gareziniz mi var?

© Fotoğraf : DHA İstanbul Havalimanı'nda yurt dışı yolcuları 120 TL ödeyecek

Dr. Hüseyin Örs, DHMİ'nin söz konusu kararında bazı illerde 1 euro, bazı illerde ise 3 euro 'güvenlik ücreti' alınması kararına ilişkin yaptığı açıklamada "Alınan bu karar nerden bakarsanız bakın, yanlıştır. Uygulamanın tümü yanlış olduğu gibi iller arasında olumsuz algılamalara sebebiyet verecek farklı ücret talep edilmesi abesle iştigaldir. İçinde Trabzon'un da olduğu illerde 'güvenlik ücreti' adı altında 3 euro, diğerlerinde 1 euro ücret alınmasında kriter nedir? Yani 1 euro'luk havalimanları daha güvenlikli, 3 euro'luk havalimanları daha güvenliksiz midir ki; böyle bir karar alınmıştır? Trabzon'un güvenli olmadığı algısı yaratacak bu uygulama ile ne amaçlanmaktadır? Hem ülkemizin hem de Trabzon'un dışardaki imajına zarar verecek bu uygulamadan bir an önce vazgeçilmelidir" ifadelerini kullandı.

'YENİ BİR OLDU BİTTİ İLE KARŞI KARŞIYAYIZ'

© Fotoğraf : DHA İstanbul Havalimanı'na taşınma tarihi belli oldu

Son yıllarda turizmde bölgenin parlayan yıldızı konumuna gelen Trabzon'un bu kararla adeta önünün kesilmek istendiğini iddia eden Örs, "Trabzon'un geleceği turizmde diyoruz. Daha önce de Trabzon hattında uçak biletlerinin pahalı olduğunu dile getirmiş, buna yetkililerin bir çözüm bulmasını istemiştik. Konu ile ilgili haklı taleplerimiz karşılık bulmadığı gibi şimdi de yeni bir oldu bitti ile karşı karşıyayız. Trabzon'un sesine kulak vermeyenlere sormak istiyorum: Trabzon'a bir gareziniz mi var?" dedi.

'GÜVENLİK TARİFESİNE NEDEN İHTİYAÇ DUYULMUŞTUR?'

Örs açıklamasında ayrıca "Bundan önceki yıllarda uygulanmayan bu dış hat yolcu güvenlik tarifesine neden ihtiyaç duyulmuştur? Şimdiye kadar yapılan güvenlik uygulamalarından farklı, ilave bir güvenlik uygulaması ile maliyetleriniz mi artacaktır? Havayolu şirketlerinin söz konusu dış hat yolcu güvenlik ücretini yolcu biletlerine nasıl yansıtacağını öngörüyorsunuz?" diye sordu. Örs, konuyu İYİ Parti olarak Meclise taşıdıklarını ve 21 Aralık 2018 tarihinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına soru önergesi verdiklerini sözlerine ekledi.