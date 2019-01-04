Yıldırım: İstanbulluların gönlüne girmeyi vaat ediyorum

© AA / Murat Kaynak Kılıçdaroğlu: Binali Yıldırım, korktuğu için istifa etmiyor

Cuma namazı çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yıldırım, "15 Ocak'tan itibaren yoğun bir şekilde İstanbul'la ilgili proje ve önerilerimizi kapsamlı bir şekilde çeşitli vesilelerle duyuracağız" ifadelerini kullandı.

Yıldırım, İstanbul'daki adaylığıyla ilgili konuşarak "Halkımıza hizmet için yola çıktık. Allah yar ve yardımcımız olsun. Muzaffer eylesin" dedi.

Ekrem İmamoğlu'nun adaylığını da değerlendiren Yıldırım, İmamoğlu'nun adaylığını tebrik ettiğini belirtti.

'HAYVANLARIN TİCARİ AMAÇLARLA KULLANILMASINI DOĞRU BULMUYORUZ'

Yıldırım ayrıca, Adalar'daki faytonlarla ilgili gelen soruyu "Bu rezilliğe son vereceğiz, her şey para değil. Hayvanlar da canlıdır, onların hakkın korumak bizim görevimizdir. Hayvanların ticari amaçlarla ilgili kullanılmasını doğru bulmuyoruz" ifadeleriyle cevapladı ve bu konuda TBMM'de bir kanun teklifinin gündeme geleceğini açıkladı.

'BAYKAL GAYET İYİ'

CHP Antalya milletvekili Deniz Baykal'ı dün hastanede ziyaret eden Yıldırım, Baykal'ın sağlık durumu ile ilgili de açıklamalarda bulunarak "Deniz Baykal gayet iyi, eski günleri, 2002 seçimlerini yad ettik. Kendisine acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.