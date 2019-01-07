Ücretli poşeti protesto için markete eşekle giden Halil Gün, emniyete davet edildi: 'Amacım protesto değildi, şaka yaptım'

Naylon poşetlerin kullanımının azaltılması amacıyla 1 Ocak 2019'da yürürlüğe giren uygulama ile poşetlerin 25 kuruş ücretlendirilmesi tüm yurtta farklı tepkilere sahne olurken, Niğde'de yaşanan protesto sosyal medyada gündem yarattı.
Vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntüler sosyal medyada izlenme rekorları kırdı.
Görüntülerin yayınlanması üzerine yapılan araştırmada eşekle alışveriş yapan kişinin, marketin müdürü Halil Gün olduğu ortaya çıktı. Görüntülerle ilgili olarak emniyete davet edilen Gün'in amacının poşet ücretlerini protesto etmek olmadığını, şaka için yaptığını söylediği belirtildi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)