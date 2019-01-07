Ücretli poşeti protesto için markete eşekle giden Halil Gün, emniyete davet edildi: 'Amacım protesto değildi, şaka yaptım'

Niğde'de müşteri gibi markete eşekle giderek alışveriş yapan kişinin market müdürü Halil Gün olduğu ortaya çıktı. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerin ardından emniyete davet edilen Gün, amacının protesto değil şaka olduğunu söyledi.

Naylon poşetlerin kullanımının azaltılması amacıyla 1 Ocak 2019'da yürürlüğe giren uygulama ile poşetlerin 25 kuruş ücretlendirilmesi tüm yurtta farklı tepkilere sahne olurken, Niğde'de yaşanan protesto sosyal medyada gündem yarattı.

DHA Poşet parası vermemek için markete eşekle geldi

Niğde'nin merkez Terminal caddesindeki bir markete yöresel kıyafetler giyip eşekle gelen ve market çalışanları ile müşterilerin şaşkın bakışları arasında alışveriş yapan bir kişi, aldığı ürünleri eşeğin üzerindeki heybeye doldurdu.

Vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntüler sosyal medyada izlenme rekorları kırdı.

Görüntülerin yayınlanması üzerine yapılan araştırmada eşekle alışveriş yapan kişinin, marketin müdürü Halil Gün olduğu ortaya çıktı. Görüntülerle ilgili olarak emniyete davet edilen Gün'in amacının poşet ücretlerini protesto etmek olmadığını, şaka için yaptığını söylediği belirtildi.