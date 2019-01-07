Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezüella Devlet Başkanı Maduro ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile telefonda görüştü. Erdoğan ve Maduro, iki ülke arasındaki işbirliğini önümüzdeki dönemde de artırarak sürdürme kararlılıklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarının verdiği bilgiye göre görüşmede, ikili ilişkiler ele alındı. İki lider, Türkiye ve Venezüella arasındaki işbirliğini önümüzdeki dönemde de artırarak sürdürme kararlılıklarını vurguladılar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezüella Cumhurbaşkanı Maduro'ya 10 Ocak'ta gerçekleşecek yemin törenine davetinden dolayı teşekkür etti. Program yoğunluğu nedeniyle davete icabet edemeyeceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yemin merasiminde Türkiye'yi temsil için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ı görevlendirdiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak Venezüella'nın istikrar, huzur ve refahına önem verdiklerini de kaydetti.