Cinemapink ve Avşar: Cem Yılmaz, Şahan Gökbakar ve Yılmaz Erdoğan'a çağrı yapıyoruz, istediklerini vermeye hazırız

Hürriyet'ten Ceyhun Kuburlu'nun haberine göre, sinema yapımcıları ve Güney Koreli CGV Mars Cinema Group arasında yaşanan ‘pay' tartışması sürerken, diğer sinema salonu işletmecilerinden ilginç bir çıkış geldi.

Sinema izleyicisinin yoğun olduğu bir döneme girildiğine dikkat çeken Cinemapink Genel Müdürü Selim Yavuzoğlu, "Mars pazarın yüzde 44'üne sahip. Geride yüzde 56 var. Birçok sinema işletmecisi ile görüşüyoruz. Buradan Cem Yılmaz, Şahan Gökbakar ve Yılmaz Erdoğan'a çağrıda bulunuyorum. Ne istiyorlarsa vermeye hazırız. Gelin filmler gösterime girsin. İzleyiciyi cezalandırmayalım. Sinema salonlarını gece geç saatlere kadar çalıştırmaya hazırız" dedi.

YÜZDE 73 DÜŞTÜ

Sürekli olarak yapımcılarla ve farklı salon işletmecileri ile görüşmelerin sürdüğünü anlatan Selim Yavuzoğlu, şöyle konuştu:

— Bugün 14 ilde faaliyet gösteriyoruz. Sektördeki büyük bir kaç oyuncudan biriyiz. Sinema salonu işletmeciliği çok zor bir iş. Ancak bu işin bir ortak yolu bulunmalı. Eğer yapımcılar Mars'a film vermemekte direniyorsa, biz de diyoruz ki; ‘Gelin filmlerinizi biz yayınlayalım.' Bizim gibi düşünen birçok işletmeci var. Pazarın yüzde 56'sı farklı gruplara ait. 2018'in ilk cuma günü 37 bin adet sinema bileti kestik. Bu rakam 2019'un ilk cuma günü 10 bin adette kaldı. Yüzde 73 oranında azaldı. Seyirciyi cezalandırmayalım. Biz ne istiyorsanız vermeye hazırız. 8 lira ise 8 lira verelim. Ama yeter ki filmler gösterime girsin. Filmlerin gösterim tarihleri önceden planlanıyor. Bu saatten sonra Cem Yılmaz'ın, Yılmaz Erdoğan'ın filminin yerine ne bulacağız.

Avşar Sinemaları Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Avşar, "Avşar Sinemaları'nda bugüne kadar hiç sorun olmadı. Yapımcının hakkı ne ise biz bunu karşılıyoruz. Bu anlaşmazlığın odak noktası ne ise bunu dışarı çıkarıp, diğerleri ile yürümekte fayda var. Bunun için de yapımcının cesaretli olup, diğer sinemalarla yola devam etmesi daha doğru. Eğer bu cesareti gösterebilirsek sektör olarak, sonunda Türk sineması kazanacaktır. Bugün beklenen filmler gösterime girmediği için sinema salonlarında kesilen bilet sayısı düştü. Eğer bu filmler gösterime girmez ise 75 milyon adetlik hedef tutmaz. Hatta yıl sonunda sektör 50 milyon adetlik hedefin bile altında kalabilir. Böyle olunca da beyaz perde eskiden olduğu gibi yabancı filmlerin egemenliği altına girer" dedi.