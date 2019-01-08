Kadıköy'de lösemi hastaları için kök hücre bağışı kampanyası başlatıldı

Kadıköy Belediyesi ve Kızılay Kadıköy Şubesi, İzmir'de lösemi tanısı konulan ve ilik nakli bekleyen 3,5 yaşındaki Öykü Arin ve diğer lösemi hastaları için kök hücre bağışı kampanyası başlattı. Bu kapsamda, 2 gün boyunca belediye binası önünde, geçici ünite kurulacak.

Kadıköy Belediyesi ve Kızılay Kadıköy Şubesi, İzmir'de lösemi tanısı konulan ve ilik nakli bekleyen 3,5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı ve diğer lösemi hastalarına umut olacak kök hücre bağışı için 2 günlük bir kampanya başlattı.

Bu kapsamda gerçekleştirilen "Kök hücre bağışıyla yeni yılda mutlu bir ‘öykü' yazıyoruz" kampanyası için 9-10 Ocak tarihlerinde Kadıköy Belediyesi önünde geçici ünite kurulacak.

Kan ve ilik örneği bağışında bulunmak isteyenler, iki gün boyunca saat 10.00-19.00 arasında kampanyaya destek verebilecek.

Kampanyaya Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu'nun yanı sıra sanatçılar, sendika ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katılacak.

SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

18-50 yaş arası sağlıklı her insanın kök hücre bağışında bulunabilir. Kan veren kişilerden 2-3 tüp kan alınıyor. Alınan kanlar kayıt altına alındıktan sonra laboratuvara gönderiliyor. Bütün ön testleri yapılıyor ve uygun eşleşme bekleniyor.

Ancak Hepatit B, Hepatit C, AİDS ile Sifiliz gibi hastalıklara sahip olan kişiler kök hücre bağışında bulunamıyor.