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02:33 10 Ocak 2019
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    Ekrem İmamoğlu

    CHP'nin İstanbul Adayı İmamoğlu: 16 milyon insanla konuşsam her birini tek tek ikna edebilirim

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "İmkan olsa 16 milyon insanla konuşsam her birini tek tek ikna edebilirim diye geliyor bana. Çünkü herkesin hakkında iyi şeyler düşünüyorum. Çünkü bu şehir için de iyi şeyler düşünüyorum" dedi.

    CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, TBMM'de aralarında Sputnik'in de bulunduğu bir grup gazeteciyle sohbetinde, TBMM Başkanı Yıldırım'ın istifa etmeden belediye başkan adayı olmasına ilişkin tartışmaları değerlendirdi. Kılıçdaroğlu, Binali Bey'in istifa etmesine gerek yok zaten gelecek tekrar buraya. Yani biz kazanacağız dedi.
    © Sputnik /
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    İmamoğlu, Bağcılar Belediyesi Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Kültür Merkezi'nde "Seçim Saha Stratejisi" adlı sunumunu gerçekleştirdi.

    Seçim sürecinin siyaset üstü geçmesi gerektiğini ifade eden İmamoğlu, bu sebeple seçmene yaklaşırken buna göre bir dil kullanılmasının önemine değindi.

    İmamoğlu, muhtarların kendileri için önemli olduğunu, yönetim felsefesini onlara anlatacağını belirterek, şunları kaydetti:

    "Şimdiden bütün muhtarlarımızı oraya davet ediyorum. Siyasette şöyle bir kavramı yaşamaktayız ne yazık ki, 'kazanmak için her yol mübahtır.' Bizim için değildir yani her yol mübahtır anlayışına bir karşıyız. Kutsal amaçta hedefe doğru yürürken asla amacını unutarak davranmamız mümkün değildir. Bu bir kere bizim ahlakımıza aykırıdır. Özellikle ilke ve değerlerimize gölge düşürecek davranışlarda asla bulunmayız. Günün sonunda seçim bittiğinde yüzümüzü kızartacak hiçbir iş ve eylemin içinde olmayız. Esas olan seçim kazanmak değil, gönülleri kazanmaktır. Gönül kazanmak bence dünyanın en güzel şeyi. Yalnız bize oy verenlerin değil, oy vermeyenlerin de gönüllerini kazanmanın uzun vadede ne kadar kalıcı değerler oluşturduğunu bu kardeşiniz yaşamakta".

    Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü'nde "Demokrasi Sokağı" isimli bir sokak kurduklarını, tüm siyasi partilerin bu sokakta eşit şartlarda propaganda yapabildiğini ve bunun hayata geçirdikleri önemli projelerden biri olduğunu söyledi.

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    İstanbul'da yaşayan herkesin oyunu alabileceğine inandığını dile getiren İmamoğlu, "İmkan olsa 16 milyon insanla konuşsam her birini tek tek ikna edebilirim diye geliyor bana. Çünkü herkesin hakkında iyi şeyler düşünüyorum. Çünkü bu şehir için de iyi şeyler düşünüyorum. O bakımdan bu iddiayı koruyarak, bu iddiayla dünyaya bakarak, insanlara bu gözle yaklaşarak siyaset yapmak zorundayız. Ben böyle temsil edilmek istiyorum, bu bağlamda tüm İstanbulluların kalbine girecek bir belediye başkanı olduğunu unutmayınız" ifadelerini kullandı.

    'GENÇLER VE KADINLARIN OYLARINI ALMAK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ'

    Partililerden komşularını ikna etmelerini isteyen Ekrem İmamoğlu, şunları kaydetti:

    "Komşusunu ikna eden bir arkadaşımız işin büyük bir kısmını halletmiş olacaktır. Komşular, eş, dost, akrabalar birinci hedefimiz olmak zorunda. Kaybetmeyi bilmek kıymetli bir iştir. Kaybetmeyi tabii ki istemiyoruz, tüm konsantrasyonumuz kazanmak üzerine ama bilin ki bazen kaybetmeyi bilmeyen kazanmayı da asla öğrenemez. O bakımdan mutlaka her süreçten ders çıkartmalı. Her süreçten bir sonraki adımı iyi hesap etmeli. Dolayısıyla kaybediş ortamında yaratılan eksiler, negatif ortam nedir deyip bunları not alıp düzelterek kazanmayı planlamalısınız".

    Ekrem İmamoğlu - Muharrem İnce
    © AA / Ahmet Bolat
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    Gençler ve kadınların oylarını almak için çalışacaklarını belirten İmamoğlu, "Toplumda en fazla oyuna muhtaç olduğumuz kitle olarak, iki kitleyi sizlere tanımlamak istiyorum. O bakımdan bu dili kuracak olanlar da aynı insanlar; kadınlar, gençler. Dolayısıyla ben bu seçimin kahramanı kadınlar ve gençlerin olacağını iyi biliyorum. Bugünkü siyasal ortamda her iki koltuktan birini mutlaka kadınlara vereceksiniz. Başka türlü siyasette değişimi gösteremez ve seçimi kazanamazsınız. Ben buna yürekten inanan bir insanım" değerledirmesinde bulundu.

    İmamoğlu, seçilmeleri halinde İstanbul'un sorunlarını çözmek için de yoğun çaba sarf edeceklerini de kaydetti.

    Etiketler:
    Saadet Partisi, İYİ Parti, AK Parti, CHP, Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Türkiye
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