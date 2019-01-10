CHP'nin İstanbul Adayı İmamoğlu: 16 milyon insanla konuşsam her birini tek tek ikna edebilirim

Seçim sürecinin siyaset üstü geçmesi gerektiğini ifade eden İmamoğlu, bu sebeple seçmene yaklaşırken buna göre bir dil kullanılmasının önemine değindi.
İmamoğlu, muhtarların kendileri için önemli olduğunu, yönetim felsefesini onlara anlatacağını belirterek, şunları kaydetti:
"Şimdiden bütün muhtarlarımızı oraya davet ediyorum. Siyasette şöyle bir kavramı yaşamaktayız ne yazık ki, 'kazanmak için her yol mübahtır.' Bizim için değildir yani her yol mübahtır anlayışına bir karşıyız. Kutsal amaçta hedefe doğru yürürken asla amacını unutarak davranmamız mümkün değildir. Bu bir kere bizim ahlakımıza aykırıdır. Özellikle ilke ve değerlerimize gölge düşürecek davranışlarda asla bulunmayız. Günün sonunda seçim bittiğinde yüzümüzü kızartacak hiçbir iş ve eylemin içinde olmayız. Esas olan seçim kazanmak değil, gönülleri kazanmaktır. Gönül kazanmak bence dünyanın en güzel şeyi. Yalnız bize oy verenlerin değil, oy vermeyenlerin de gönüllerini kazanmanın uzun vadede ne kadar kalıcı değerler oluşturduğunu bu kardeşiniz yaşamakta".
Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü'nde "Demokrasi Sokağı" isimli bir sokak kurduklarını, tüm siyasi partilerin bu sokakta eşit şartlarda propaganda yapabildiğini ve bunun hayata geçirdikleri önemli projelerden biri olduğunu söyledi.
'GENÇLER VE KADINLARIN OYLARINI ALMAK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ'
Partililerden komşularını ikna etmelerini isteyen Ekrem İmamoğlu, şunları kaydetti:
"Komşusunu ikna eden bir arkadaşımız işin büyük bir kısmını halletmiş olacaktır. Komşular, eş, dost, akrabalar birinci hedefimiz olmak zorunda. Kaybetmeyi bilmek kıymetli bir iştir. Kaybetmeyi tabii ki istemiyoruz, tüm konsantrasyonumuz kazanmak üzerine ama bilin ki bazen kaybetmeyi bilmeyen kazanmayı da asla öğrenemez. O bakımdan mutlaka her süreçten ders çıkartmalı. Her süreçten bir sonraki adımı iyi hesap etmeli. Dolayısıyla kaybediş ortamında yaratılan eksiler, negatif ortam nedir deyip bunları not alıp düzelterek kazanmayı planlamalısınız".
İmamoğlu, seçilmeleri halinde İstanbul'un sorunlarını çözmek için de yoğun çaba sarf edeceklerini de kaydetti.
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