İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi

İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi. İptal edilen seferler Kadıköy-Sarıyer, Karaköy-Bostancı, Beşiktaş-Adalar olarak açıklandı.

Marmara Denizi'nde etkili olan fırtına nedeniyle Şehir Hatları, İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) bazı seferlerini iptal etti.

Şehir Hatları'nda iptal edilen seferler şöyle:

— 07:30 Beşiktaş — Adalar

- 07:45 Karaköy — Bostancı

— 07:50 Kadıköy — Sarıyer

İDO'da iptal edilen seferler şöyle:

— 07:45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı

— 09:50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa

— 18:45 Bostancı-Yenikapı-Bandırma

BUDO'da iptal seferler ise şöyle:

— 07:00 Bursa (Mudanya) — İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

— 08:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) — Bursa (Mudanya)

— 09:30 Bursa (Mudanya) — İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

— 09:30 Bursa (Mudanya) — Armutlu (İhlas)

— 10:00 Armutlu (İhlas) — İstanbul (Eminönü/Sirkeci)



© Fotoğraf : İDO İDO: Kararımız geri adım değil sadece erteleme

- 11:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) — Bursa (Mudanya)— 11:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) — Armutlu (İhlas)— 12:55 Armutlu (İhlas) — Bursa (Mudanya)— 16:00 Bursa (Mudanya) — İstanbul (Eminönü/Sirkeci)— 16:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) — Bursa (Mudanya)— 19:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) — Bursa (Mudanya)— 19:00 Bursa (Mudanya) — İstanbul (Eminönü/Sirkeci)