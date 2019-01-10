İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi

Marmara Denizi'nde etkili olan fırtına nedeniyle Şehir Hatları, İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) bazı seferlerini iptal etti.
Şehir Hatları'nda iptal edilen seferler şöyle:
— 07:30 Beşiktaş — Adalar
— 07:50 Kadıköy — Sarıyer
İDO'da iptal edilen seferler şöyle:
— 07:45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı
— 09:50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa
— 18:45 Bostancı-Yenikapı-Bandırma
BUDO'da iptal seferler ise şöyle:
— 07:00 Bursa (Mudanya) — İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
— 08:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) — Bursa (Mudanya)
— 09:30 Bursa (Mudanya) — İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
— 09:30 Bursa (Mudanya) — Armutlu (İhlas)
— 10:00 Armutlu (İhlas) — İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
— 11:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) — Armutlu (İhlas)
— 12:55 Armutlu (İhlas) — Bursa (Mudanya)
— 16:00 Bursa (Mudanya) — İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
— 16:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) — Bursa (Mudanya)
— 19:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) — Bursa (Mudanya)
— 19:00 Bursa (Mudanya) — İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
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