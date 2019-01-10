Çavuşoğlu: YPG'ye yönelik operasyonumuz ABD'nin çekilmesine bağlı değil

ABD'nin Suriye'den çekilme sürecini değerlendiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "ABD geri vites yapmayı öğrendi. Suriye'deki Kürtlerin de haklarını savunduk" dedi. Çavuşoğlu, "Bizim YPG/PKK'ya yönelik operasyonumuz ABD'nin çekilmesine bağlı değil" açıklamasında bulundu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Suriye'de yaşanan gelişmeler ve ABD'nin Suriye'den çekilme süreci başta olmak üzere gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
NTV'ye konuşan Çavuşoğlu, "Münbiç'te uzlaşma başarılı uygulansaydı bunlar olmazdı. ABD'nin güvenlik birimleri Trump'ı caydırmak istiyor. ABD geri vites yapmayı öğrendi. YPG'ye harekat ABD'nin çekilmesine bağlı değil" ifadesini kullandı.
Çavuşoğlu, "Esasen bu olayı ABD'nin çekilme kararına bağlarsak tam olarak izah etmiş sayılmayız. Bizim uzun süredir ABD'den YPG'ye desteğe son vermesini istememiz ortada. 4 Haziran'da ABD'yle Münbiç Yol Haritası'nı imzaladık. Haritanın 90 gün içinde tamamlanmış olması gerekiyordu eğer bu yol haritası tamamlanmış olsaydı bugün bunu konuşuyor olmazdık" diye konuştu.
- YPG bölgeden çekilmeyi bırakın ABD tarafından sürekli desteklendi. Biz Fırat'ın doğusuna harekat yapacağımızı söyledikten sonra ABD çekileceğini açıkladı. Diğer taraftan bu süreçte bakıyoruz özellikle ABD'nin güvenlik birimleri başkanı bu karardan caydırmaya çalışıyorlar. Ne dediler: Türkler, Kürtleri katletmesin. Bu son derece yanlış bir üslup. Biz YPG'ye karşı Afrin operasyonunu başlattık, ABD neden o zaman değil de şimdi böyle bir üsluba girmeye çalışıyor.
— Ne dediler: Türkler, Kürtleri katletmesin. Bu son derece yanlış bir üslup. Biz YPG'ye karşı Afrin operasyonunu başlattık, ABD neden o zaman değil de şimdi böyle bir üsluba girmeye çalışıyor.
- Müttefikliğe sığmadığı gibi rahmetli Süleyman Demirel, 'Süper güçlerin geri vitesi olmaz' derdi. Burada ABD'nin geri vites yaptığını da görüyoruz. Burada karar Trump'ın ve Trump açıklamasını yaptı. Dün Pompeo da bunu açıkladı. Suriyeli Kürtler demek YPG demek değildir, Türkiyeli Kürtler PKK demek değildir. Bunu esasen herkes çok iyi biliyor. Pompeo CIA Direktörlüğü yaptı bunu herkesten daha çok bilmesi gerekiyor.
— YPG'nin sürgüne gönderdiği yüzbinlerce Suriyeli Kürt var Türkiye'de. Bizim problemimiz şu bir terör örgütü var ve ABD bu terör örgütüne destek veriyor. Bu terör örgütü ABD'nin desteğiyle Arapların yaşadığı yerleri zorla kontrol ediyor. Madem ABD haklar konusunda son derece hassas, YPG Suryanilere eziyet ediyor. Bunları niye duymuyorsunuz.
- Koskoca bir devletin tüm NATO müttefikliğimize ve işbirliklerimize rağmen bir terör örgütüne sığınması doğru bir şey değildir. Recep Tayyip Erdoğan da bir söz verdiği zaman durur. Münbiç Yol Haritası'nın uygulanması ve Fırat'ın doğusundan YPG'nin tamamen çekilmesi önemli. Son gelişmeler budur. Biz bu işin peşini hiçbir zaman bırakmadık.
— Bizim YPG'ye yönelik harekatımız ABD'nin çekilmesine bağlı değil. Böyle bir karar yokken Sayın Cumhurbaşkanımız Fırat'ın doğusuna gireceğiz dedi. Şimdi ABD çekileceğiz diyor ama sahada çekilmemesi için çalışanlar var. Trump'ın verdiği söz bizim için geçerlidir. Bolton'un ve diğerlerinin açıklamalarını görüyoruz ki onlar çekilme taraftarı değil. Burda Trump'ın verdiği söz belli.
'ABD, DAEŞ'LE NE ZAMAN ÇARPIŞTI? RAKKA'DA DAEŞ'LİLERİ OTOBÜSE BİNDİRİP GÖNDERDİLER'
- ABD öyle bir çekilme kararı almadan önce de silahları neden veriyorsunuz diye sorulduğunda bunları geri alacağız dendi. Irak'ta da bu silahlar verildi ama toplanamadı. Şimdi de o konuda farklı görüşler var. Silahların bir kısmı satıldı, bir kısmı Türkiye'de kullanıldı. Bir kısmı Kandil'e götürüldü. Tamamen toplamaları gerçekçi değil ama ABD'nin sözü var. Trump diyor ki 'İran, Rusya ve Türkiye DAEŞ'ten nefret ediyor.' Bugüne kadar hangi ülke Türkiye kadar DAEŞ'le mücadele etti? ABD DAEŞ'le ne zaman çarpıştı? Rakka'da gördük DAEŞ'lileri otobüse bindirip onlar gönderdi. Bu tür söylemlerin bir faydası yok. ABD çekilme kararı aldı bu süreci koordine etmek istiyoruz. Teröristlerin burdaki boşluktan faydalanmasını istemiyoruz bu Irak için de önemki. Suriye'nin toprak bütünlüğünü muhafaza edecek şekilde bu işi yürütmemiz lazım."
ABD'NİN SURİYE'DEKİ ASKERİ ÜSLERİ
— ABD'nin Suriye'de kurduğu üsler konusunda farklı sayılar var ama hepsi bizim bildiğimiz gibi üs değil. Ama ABD buradan çekilecekse buraları da boşaltacaktır. Esasen Münbiç Yol Haritası'nı uygulasaydık ABD buraları yerel yönetimlere bırakacaktı. Sonra siyasi çözüm olduğunda da tüm bu yapılanmalar merkezi yönetime bırakılır.
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