Tunceli'de HDP ile 'Komünist Başkan' Maçoğlu arasında ittifak görüşmesi

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, CHP'nin adayını ilan ettiği ilde HDP de aday belirlemek için halk oylaması yaptı. Oylama sonucunda isimler belli oldu ancak açıklanan ilk 41 merkez içinde Tunceli'nin yer almaması dikkat çekti. Edinilen bilgiye göre bunun nedeni Ovacık Belediye Başkanı Mehmet Fatih Maçoğlu'nun da Tunceli'den adaylığını ilan etmiş olması.
Bu öneri kabul görmedi. Tunceli'de 2 ilçede ittifak kapsamında HDP'nin aday çıkarmaması önerisine de sıcak bakılmadı. Görüşmeler henüz bitmiş değil. Ancak eğer bir sonuca ulaşılamazsa Tunceli'de muhalefet arasında CHP, HDP adayı ve Maçoğlu'nun bulunduğu 3'lü bir yarış olacak.
AK PARTİ ENDİŞESİ
Bu tablonun kentte risk yaratabileceğini belirten bir HDP yöneticisi "Dersim'i AKP alırsa ancak böyle alır" yorumunda bulundu.
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