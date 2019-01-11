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08:20 11 Ocak 2019
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    Fatih Mehmet Maçoğlu

    Tunceli'de HDP ile 'Komünist Başkan' Maçoğlu arasında ittifak görüşmesi

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    Türkiye
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    'Komünist Başkan' olarak bilinen Ovacık Belediye Başkanı Fatih Maçoğlu'nun Tunceli için adaylığını açıklaması kentte tüm hesapları 'alt üst' etti. CHP'nin aday açıklamasının ardından gözler diğer muhalefet partisi HDP'ye çevrilirken; muhalefet oylarının bölünmemesi için Maçoğlu ile ittifak görüşmelerine başlandığı öğrenildi.

    Gazete Duvar'da yer alan habere göre, CHP'nin adayını ilan ettiği ilde HDP de aday belirlemek için halk oylaması yaptı. Oylama sonucunda isimler belli oldu ancak açıklanan ilk 41 merkez içinde Tunceli'nin yer almaması dikkat çekti. Edinilen bilgiye göre bunun nedeni Ovacık Belediye Başkanı Mehmet Fatih Maçoğlu'nun da Tunceli'den adaylığını ilan etmiş olması.

    Fatih Mehmet Maçoğlu
    Twitter
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    HDP kulislerinden edinilen bilgiye göre ittifak için Maçoğlu ve destekleyen gruplarla ittifak görüşmeleri yapıldı. Bu görüşmelerde eş başkanlık sistemi uygulayan HDP Maçoğlu'nun da yer alacağı '3'lü Başkanlar Kurulu ile ili yönetme' önerisinde bulundu.

    Bu öneri kabul görmedi. Tunceli'de 2 ilçede ittifak kapsamında HDP'nin aday çıkarmaması önerisine de sıcak bakılmadı. Görüşmeler henüz bitmiş değil. Ancak eğer bir sonuca ulaşılamazsa Tunceli'de muhalefet arasında CHP, HDP adayı ve Maçoğlu'nun bulunduğu 3'lü bir yarış olacak.

    AK PARTİ ENDİŞESİ

    Bu tablonun kentte risk yaratabileceğini belirten bir HDP yöneticisi "Dersim'i AKP alırsa ancak böyle alır" yorumunda bulundu.

    Etiketler:
    ittifak, aday, yerel seçim, CHP, AK Parti, HDP, Fatih Mehmet Maçoğlu, Türkiye, Tunceli
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