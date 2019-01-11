Albayrak'a Sayısal Loto sorusu: 5 bilen kişi sayısı nasıl bu kadar arttı?

CHP'li Yavuzyılmaz, 5 Ocak'ta yapılan çekişte 3 haftadır devreden büyük ikramiyenin 6 bilen tek kişiye isabet ettiğini ve 5 bilen kişi sayısının ise 1901 olduğunu anımsattı.
Çekilişte 5 bilme ihtimalinin ise 54 bin 200'de bir olduğunu matematiksel olarak hesaplayan Yavuzyılmaz, "Çekilişe katılım oranı birbirinden farklı yaklaşık 14 milyon kombinasyonu işaretleyen kişi veya kupon, kolon sayısında olduğunda; 6 bilen 1 kişi, 5 bilen 258 kişi olmak durumundadır" dedi.
Yavuzyılmaz, 2018 yılında yapılan 75 çekiliş sonucunun 74 tanesinde 5 bilen kişi sayısının 258'in altında olduğunu, yalnızca 11 Ağustos 2018 tarihli çekilişte 5 bilen kişi sayısının 272 olduğunu kaydetti.
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