Albayrak'a Sayısal Loto sorusu: 5 bilen kişi sayısı nasıl bu kadar arttı?

CHP'li Yavuzyılmaz, 5 Ocak'ta yapılan çekişte 3 haftadır devreden büyük ikramiyenin 6 bilen tek kişiye isabet ettiğini ve 5 bilen kişi sayısının ise 1901 olduğunu anımsattı.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre Yavuzyılmaz, her ne kadar sayısal loto oynayan kişilerin veya oynadıkları kupon ve kolon sayısının artması ile ikramiyelerin tutturulma ihtimali yükselse de büyük ikramiyenin 1-49 sayılarının içindeki 6 farklı rakamın tutturulmasının yaklaşık 14 milyonda 1 ihtimal olduğunu yaptığı hesaplamayla önergesinde yer verdi.

Çekilişte 5 bilme ihtimalinin ise 54 bin 200'de bir olduğunu matematiksel olarak hesaplayan Yavuzyılmaz, "Çekilişe katılım oranı birbirinden farklı yaklaşık 14 milyon kombinasyonu işaretleyen kişi veya kupon, kolon sayısında olduğunda; 6 bilen 1 kişi, 5 bilen 258 kişi olmak durumundadır" dedi.

Yavuzyılmaz, 2018 yılında yapılan 75 çekiliş sonucunun 74 tanesinde 5 bilen kişi sayısının 258'in altında olduğunu, yalnızca 11 Ağustos 2018 tarihli çekilişte 5 bilen kişi sayısının 272 olduğunu kaydetti.