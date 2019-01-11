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11:07 11 Ocak 2019
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    Sayısal Loto

    Albayrak'a Sayısal Loto sorusu: 5 bilen kişi sayısı nasıl bu kadar arttı?

    © AA /
    Türkiye
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    CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yanıtlaması istemiyle TBMM'ye verdiği soru önergesinde Sayısal Loto 6/49 çekiliş sonuçlarını gündeme getirdi.

    CHP'li Yavuzyılmaz, 5 Ocak'ta yapılan çekişte 3 haftadır devreden büyük ikramiyenin 6 bilen tek kişiye isabet ettiğini ve 5 bilen kişi sayısının ise 1901 olduğunu anımsattı.

    Sayısal Loto - Milli Piyango
    © Fotoğraf : DHA
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    Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre Yavuzyılmaz, her ne kadar sayısal loto oynayan kişilerin veya oynadıkları kupon ve kolon sayısının artması ile ikramiyelerin tutturulma ihtimali yükselse de büyük ikramiyenin 1-49 sayılarının içindeki 6 farklı rakamın tutturulmasının yaklaşık 14 milyonda 1 ihtimal olduğunu yaptığı hesaplamayla önergesinde yer verdi.

    Çekilişte 5 bilme ihtimalinin ise 54 bin 200'de bir olduğunu matematiksel olarak hesaplayan Yavuzyılmaz, "Çekilişe katılım oranı birbirinden farklı yaklaşık 14 milyon kombinasyonu işaretleyen kişi veya kupon, kolon sayısında olduğunda; 6 bilen 1 kişi, 5 bilen 258 kişi olmak durumundadır" dedi.

    Yavuzyılmaz, 2018 yılında yapılan 75 çekiliş sonucunun 74 tanesinde 5 bilen kişi sayısının 258'in altında olduğunu, yalnızca 11 Ağustos 2018 tarihli çekilişte 5 bilen kişi sayısının 272 olduğunu kaydetti.

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    Etiketler:
    soru önergesi, Sayısal Loto, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Berat Albayrak, Deniz Yavuzyılmaz, Türkiye
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