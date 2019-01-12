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12:23 12 Ocak 2019
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    Muhterem Nur - Müslüm Gürses

    Muhterem Nur'dan Müslüm filminin yapımcısına suç duyurusu

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
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    Merhum sanatçı Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur, Engelsiz Yaşam Vakfı'nın yılın en iyileri ödül töreninde eşine ait olduğu iddia edilen gömlek ve yüzüğü satışa çıkardıkları gerekçesiyle Müslüm filminin yapımcısı Mustafa Uslu ve vakıf hakkında suç duyurusunda bulundu.

    Müslüm Gürses
    © AA / AHMET DUMANLI
    Müslüm Gürses'in gömleği ve yüzüğü açık artırmayla satıldı
    İstanbul'da bir otelde 8 Ocak günü Engelsiz Yaşam Vakfı'nın yılın en iyileri ödül töreninde yapılan açık artırmada, merhum sanatçı Müslüm Gürses'in yüzük ve gömleğinin açık artırmayla satılması üzerine eşi Muhterem Nur savcılığa suç duyurusunda bulundu.

    Avukatı Bahar Can Milli ile birlikte Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen Muhterem Nur şikayet dilekçesinde, "Eşine ait olduğu iddia edilen gömlek ve yüzüğün sahte olduğunu ve satışa çıkarılarak hem kamuoyunun, hem satın alanların, hem de şahsının aldatıldığını" belirtti.

    Yapımcı Mustafa Uslu ve Engelsiz Yaşam Vakfı hakkında "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan şikayette bulunan Nur savcıya verdiği ifadesinde, "Eşimin yaşamı boyunca parmağından hiç çıkarmadığı yüzüğü olduğu iddia edilerek açık artırma ile satılan yüzük şu an benim parmağımdadır ve ölene dek çıkmayacaktır. Gömlek ise Şanlıurfa'da müzededir" dedi.

    Muhterem Nur - Müslüm Gürses
    © Fotoğraf : Twitter
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    'EŞİMİ KULLANIYORLAR ARTIK YETER'

    Muhterem Nur daha sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada da, "İmitasyon (taklit) bir gömlek ve yüzük gerçekmiş gibi, Müslüm'e aitmiş gibi satılıp bağışta bulunuluyor. Böyle şeylerde çok zedeleniyorum eşime ait. Yani bizi çok fena parçalıyorlar. Sözleşmeye ait böyle bir madde olmadığı halde, bana danışmadan onayımı almadan bu tür bir işe başvuruyorlar. Onları suçlu buluyorum. Sadece filmden oldukça büyük para kazandılar, o paranın içerisinden bağışta bulunsalar çok daha makbule geçer. Yani kırıntı parayla 10 bin liraya, 20 bin liraya bir yüzük, gömlek satılacak herkes onu yapabilir. Ama çok milyarlar kazanan insan bunu yaparsa benim için üzücü bir olay. Eşimin ismini paramparça ediyorlar. Eşimi kullanıyorlar artık yeter" dedi.

    Söz konusu yüzüğün ise halen parmağında olduğunu söyleyen Nur, Müslüm Gürses ile tanıştıkları 38 sene önce 250 liraya bu yüzüğü aldıklarını ifade etti. Nur, "33 sene evli kaldım, 6. sene bitti kaybolalı. Bu yüzük benim parmağımda ben bunu dünyanın en büyük parasını verseler veremem. Hiçbir gömleği de evimde yok. Hepsini Urfa Müzesi'ne bağışladım. Albümleri, müzik aletleri, elbiseleri, ayakkabılarına kadar oraya verdik. Ve oradan da bir tane gömlek vermezler" diye konuştu.

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    Etiketler:
    Müslüm Baba filmi, Engelsiz Yaşam Vakfı, Mustafa Uslu, Müslüm Gürses, Muhterem Nur, Türkiye
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