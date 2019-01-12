Zeybekçi: İzmir dünyanın en güzel şehirlerinden biri ama kendisini bunu hazırlayamamış durumda

'30 BİN AR-GE ÇALIŞANI İÇİN KARABURUN'DA DÜNYA ÇAPINDA BİR MERKEZ OLUŞTURMA PROJEMİ VAR'
31 Mart seçimlerini kazanmaları durumunda ‘İzmir'i tanınmaz hale getireceklerini' ifade eden Zeybekci yeni projesini anlattı: "Karaburun Bölgesi'nde 30 bin Ar-Ge çalışanın olduğu, bilim insanlarının akıl insanların dünya çapında bir merkez olduğu projemiz var. Doğanın içerisinde bir tarafında orman, bir tarafında deniz… Yüksek teknoloji alanı ve bilim merkezi…."
'DÜNYANIN EN BÜYÜK ARKEOLOJİ MÜZESİNİ İZMİR'E YAPACAĞIZ'
'İZMİR'E BİR ROL ÇİZMEMİZ LAZIM'
İzmir'in göç almasına karşın ekonomik altyapının yeterli potensiyelde olmamaısından ötürü göç veren de bir kent olduğunun altını çizen Zeybekçi şöyle konuştu:
"Siyasete giriş sebebimiz, belediyecilik, tatandaşlarımıza hizmetkar olmak… 7 yıl Denizli'de Belediye Başkanlığı'nın ardından siyasete girdim. Şimdi ilk göz ağrımıza dönme zamanı.bİstanbul'dan İzmir'de doğru yönelenler, işlerinin sonlarına yaklaşmış olan ya da emekli olmuş olanlar. Ancak, İzmir'den de İstanbul'a göç söz konusu.
'İZMİR MUHAFAZAKAR DEMOKRAT BİR KENT'
İzmir'in muhafazakar demokrat bir yapıda olduğunu savunan Zeybekçi, "İzmir sol görüşün hakim olduğu bir yer değil. İzmir, Aydın ve Muğla muhafazakar demokrat kentlerdir. İzmir'de seçim süreci için slogan olarak 'Gönüller yapmaya geldik' ifadesini belirledik. Iskaladığımız şeyleri anlatmak için geliyoruz. İzmir bir tercih noktasına geldi. Seçmenin kafasında siyaset değil İzmir olacak. İzmir'de yapının çok farklılaştığını, İzmirli sandığa giderken oyunu İzmir'e, oyunu kendine vereceğine
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