Zeybekçi: İzmir dünyanın en güzel şehirlerinden biri ama kendisini bunu hazırlayamamış durumda

Katıldığı televizyon programında, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçime ve İzmir'e dair geliştirdikleri projelere dair önemli açıklamalarda bulunan İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, "İzmir dünyanın en güzel şehirlerinden biri ama İzmir, kendisine bunu hazırlayamamış durumda" yorumunda bulundu.

CNN Türk'te Hakan Çelik'in sorularını yanıtlayan Zeybekci, partisinin İzmir'e dair bakışı ve seçilmesi halinde gereçekleştirmek istediği projelere dair önemli açıklamalarda bulundu.

'30 BİN AR-GE ÇALIŞANI İÇİN KARABURUN'DA DÜNYA ÇAPINDA BİR MERKEZ OLUŞTURMA PROJEMİ VAR'

31 Mart seçimlerini kazanmaları durumunda ‘İzmir'i tanınmaz hale getireceklerini' ifade eden Zeybekci yeni projesini anlattı: "Karaburun Bölgesi'nde 30 bin Ar-Ge çalışanın olduğu, bilim insanlarının akıl insanların dünya çapında bir merkez olduğu projemiz var. Doğanın içerisinde bir tarafında orman, bir tarafında deniz… Yüksek teknoloji alanı ve bilim merkezi…."

'DÜNYANIN EN BÜYÜK ARKEOLOJİ MÜZESİNİ İZMİR'E YAPACAĞIZ'

Öte yandan "İzmir şu anda Türkiye'nin 3. büyük şehri… Kesinlikle 2. sırada olmalı. Ankara bürokrasi şehri, İzmir ekonomisi Ankara'yı geçmeli" diyen Zeybekçi, İzmir'e dünyanının en büyük arkeoloji müzesini yapacaklarını da sözlerine ekledi.

'İZMİR'E BİR ROL ÇİZMEMİZ LAZIM'

İzmir'in göç almasına karşın ekonomik altyapının yeterli potensiyelde olmamaısından ötürü göç veren de bir kent olduğunun altını çizen Zeybekçi şöyle konuştu:

"Siyasete giriş sebebimiz, belediyecilik, tatandaşlarımıza hizmetkar olmak… 7 yıl Denizli'de Belediye Başkanlığı'nın ardından siyasete girdim. Şimdi ilk göz ağrımıza dönme zamanı.bİstanbul'dan İzmir'de doğru yönelenler, işlerinin sonlarına yaklaşmış olan ya da emekli olmuş olanlar. Ancak, İzmir'den de İstanbul'a göç söz konusu.

Bu oyunda İzmir'e bir rol çizmemiz lazım. Şu an yaptığımız şey İzmir'i dinlemek, STK'larla, önde gelen akıllarla, gençler, pazar tezgahındaki balıkçılarla konuşarak İzmir' bir rol biçmek istiyoruz. İzmir'in gelecekteki rolünü öyle bir planlamalısınız ki, bu gelecek nesillere bırakabileceğiniz bir rol olmalı. Şu anda bunu çalışıyoruz, İzmir'i konuşuyoruz, İzmir'i dinliyoruz."

'İZMİR MUHAFAZAKAR DEMOKRAT BİR KENT'

İzmir'in muhafazakar demokrat bir yapıda olduğunu savunan Zeybekçi, "İzmir sol görüşün hakim olduğu bir yer değil. İzmir, Aydın ve Muğla muhafazakar demokrat kentlerdir. İzmir'de seçim süreci için slogan olarak 'Gönüller yapmaya geldik' ifadesini belirledik. Iskaladığımız şeyleri anlatmak için geliyoruz. İzmir bir tercih noktasına geldi. Seçmenin kafasında siyaset değil İzmir olacak. İzmir'de yapının çok farklılaştığını, İzmirli sandığa giderken oyunu İzmir'e, oyunu kendine vereceğine

inanıyorum.İzmir'de çok güçlü bir yapı var, bu yapıyı aşabilecek misiniz diye soranlar için bir örnek vereyim. 2002 yılında Denizli'de yüzde 23 oy aldık. Bir sonraki seçimlerde 3 Mart günü kampanyaya başladık. Kampanyanın başlangıcında elimize gelen araştırmalarda bizim adayımız yüzde 26 seviyelerindeydi. Ancak mart ayının sonundaki sonuçlarda sandıktan yüzde 51,5 ile çıktık" dedi.