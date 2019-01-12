Cezaevine yürümek isteyen HDP’lilere müdahale: Milletvekilleri tartaklandı

Diyarbakır'da, Güven'in açlık grevine dikkat çekmek için aralarında HDP'li milletvekillerinin de bulunduğu bir grup, Güven'in tutuklu bulunduğu Diyarbakır E Tipi Cezaevi'ne yürüyüş düzenlemek istedi.
Yürüyüş öncesi HDP il binası önünde önlem alan polis, yürüyüşe izin vermedi. Yürümekte ısrar eden HDP'liler cadde üzerine çıkınca polis müdahale etti.
- Cezaevine yürümek isteyen HDP’lilere müdahale
- Cezaevine yürümek isteyen HDP’lilere müdahale
- Milletvekili Remziye Tosun slogan atarken
- Cezaevine yürümek isteyen HDP’lilere müdahale
- Arada görünen: Mileltvekili Dersim Dağ
- Cezaevine yürümek isteyen HDP’lilere müdahale
Kısa süren arbede sırasında HDP Diyarbakır milletvekilleri Musa Farisoğulları, Dersim Dağ ve Remziye Tosun tartaklandı.
Yürüyüşe izin verilmemesinin ardından HDP'liler il binasına geri döndü. Polisin HDP binası önündeki bekleyişi ise sürüyor.
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