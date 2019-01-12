Cezaevine yürümek isteyen HDP’lilere müdahale: Milletvekilleri tartaklandı

Diyarbakır'da HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in açlık grevine dikkat çekmek için cezaevine yürümek isteyen ve aralarında HDP'li vekillerin de bulunduğu gruba polis müdahale etti. Müdahale sırasında bazı milletvekilleri de tartaklandı.