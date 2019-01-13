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10:26 13 Ocak 2019
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    Palu ailesi

    Palu ailesinin komşuları konuştu: Damat Tuncer Ustael alkol içtikçe 'Kayınvalidem ve baldızım bana iğne yapıp gece tecavüz ediyorlar' dedi

    © Fotoğraf : İHA
    Türkiye
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    Türkiye'nin gündemindeki Palu ailesinin komşularından Murat İpek, "Damatları Tuncer Ustael ile alkol alıyorduk. Alkol içtikçe bize "Kayınvalidem ve baldızım bana iğne yapıp, gece tecavüz ediyorlar" dedi. 10-15 gün sonra da sahilde gördüm. Onlar bir aracın içinde yaşıyorlardı" ifadelerini kullandı.

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Cem Öksüz
    Erdoğan'dan Palu ailesi yorumu
    Sabah gazetesinden Gül Kireklo, aile içi cinsel istismar-tecavüz, işkence ve cinayet hikayesiyle Türkiye'nin gündeminden düşmeyen Palu ailesinin yaşadığı Kocaeli’ye bağlı Karabaş Mahallesi’ndeki komşularıyla konuştu. Komşulardan bazılarının yaptığı açıklamalar şöyle:

    Esnaf Emir Demirel: Çok silik tiplerdi. İddialar içimi ürpertti.

    Öğrenci Yunus Emre T.: Palu ailesinin korku filmini yapsınlar, inanın izlenir: This is Palu.

    Karşı komşu Nihal Kan: İç yüzünü bilmiyoruz. Sessiz sakin insanlar gibi görünüyorlardı.

    Komşu Seyit Er ve eşi: Aile gözaltına alındıktan sonra gece siyah maskeli biri gelip, eve girdi. Bu eve giren çıkan belli değildi. Komşularımızla ilgili iddialar mahallemizde korku yarattı.

    Palu ailesi
    © Fotoğraf : Youtube
    Palu ailesine canlı yayında baskın: Tuncer Ustael ve Emine Palu stüdyoda gözaltına alındı

    Aynı sokakta Kuşçu Derneği'nde çalışan ve baba Harun Palu ile Kandıra Cezaevi'nden koğuş arkadaşı olan Murat İpek: Harun Palu, damadı Ahmet Tanhal'ı öldürdüğünü cezaevinde de söylüyordu. Çocuklarının psikolojisi bozuktu. Sokakta robot gibi yürüyorlardı. Anneleri Havva Palu evden dışarı çıkmazdı. İsa Palu'nun ise psikolojisi bozuktu. Kimseyle muhatap olmazlardı.

    Kocaeli Körfez'de Palu Ailesi'nin kiracısının abisi olan Mehmet Taştaş: Kardeşim 10 yıl önce onların apartmanında kiracıydı. Damatları Tuncer Ustael ile alkol alıyorduk. Alkol içtikçe bize "Kayınvalidem ve baldızım bana iğne yapıp, gece tecavüz ediyorlar" dedi. 10-15 gün sonra da sahilde gördüm. Onlar bir aracın içinde yaşıyorlardı. Meryem'i ağaça bağladıklarını gördüm. Ama yanında 2 erkek kardeşi, anneleri olduğu için müdahale etmedik. Ailenin iç yüzünü yine de bilemeyiz. Büyü var, cin musallat oldu deyip, 3 katlı apartmanlarını sattılar.

    Palu Ailesi
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    Palu ailesi tartışması sürüyor: Ablam, Tuncer'e ilaç verip tecavüz etti

    Atv kanalında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günlerdir Palu Ailesi ve Tuncer Ustael konuşuluyor. Ailenin ortaya çıkışı Havva Palu'nun kızı Meryem ve torunu Melike Tanhal'ın 10 yıl önce ortadan kaybolması sonucu Müge Anlı'ya başvuruda bulunmasıyla başlamıştı. Meryem Tanhal ve kızı Melike'nin öldürülüp gömüldüğü, Meryem'in diğer oğlu Recep'in ise aileden kaçtığı tespit edilmişti. Damat Tuncer Ustael hakkında cinayet, çocuklara cinsel istismar, tecavüz ve işkence iddiaları var. Havva Palu, İsa Palu, Fatih Palu, Tuncer Ustael, Emine Ustael ve daha önce yayına katılmayan Harun Palu ve Ayşe Melek gözaltına alınmıştı.

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    Etiketler:
    Palu ailesi, Emine Palu, Müge Anlı, Ahmet Tanhal, Harun Palu, Havva Palu, Tuncer Ustael
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