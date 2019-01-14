İstanbul için kar yağışı uyarısı

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, Twitter hesabı üzerinden 'kar ne zaman yağacak?' sorularına yanıt verdi.
İstanbul için kar yağışı uyarısında bulunan Şen, salı akşamı İstanbul'da kar yağışının etkili olacağını bildirdi. Şen, '15 Ocak Salı akşamı İstanbul'a kar var. Perşembeye kalmaz. Türkiye'nin büyük bir bölümünde cuma gününe kadar kar var' ifadelerini kullandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
— Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, sabah ve gece saatlerinde karla karışık yağmurlu 5
— İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 6
— İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 11
— Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 12
— Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 10
— Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 14
— Erzurum: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı —5
— Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu, kuzey kesimleri karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı 6
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)