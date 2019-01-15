Kayıt
09:01 15 Ocak 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Engin Özkoç

    CHP'li Özkoç: Türkiye'ye ait askeri fabrika Katar ordusuna geçiyor

    © Fotoğraf : TBMM
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, “Türk ordusuna ait fabrika Katar ordusuna geçiyor. BMC’nin büyük ortağı Katar ordusudur” dedi.

    Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Tank Palet Fabrikası ile ilgili yaptığı "Özelleştirme olmayacak, sadece belli kısıtlamalar dahilinde işletme hakkı devredilecek" açıklamasına değinen CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Anlaşılıyor ki, Türk ordusuna ait askeri fabrika Katar ordusunun yönetimine geçiyor. Çünkü BMC'nin büyük ortağı yüzde 49.99 hisseyle Katar ordusudur" iddiasında bulundu.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar
    Erdoğan: Tank Palet Fabrikası'nın satılması söz konusu değil
    Resmi Gazete'nin 20 Aralık 2018 sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararında Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü'ne bağlı 1. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü'nün özelleştirme kapsam ve programına alındığı belirtilirken, firmaların yarışacağı bir ihale düzenleneceği, ihale şartnamesinin ise Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) ile MSB tarafından belirleneceği açıklanmıştı.

    Erdoğan'ın açıklamaları fabrikada örgütlü işçi sendikası Türk Harb-İş'te tepkilere neden oldu. Türk Harb-İş Sakarya Şube Başkanı Yaşar Yavuz, BMC firmasına satılacağı açıklamasının ardından fabrikadaki işçilerin moral ve motivasyonunun sıfırlandığını belirtirken, "Daha ortada ihalenin şartnamesi bile yok. İhale de yapılmamış. Biz fabrikanın BMC firmasına verileceğini söylediğimizde, ‘nereden çıkarıyorsunuz, yok böyle bir şey' demişlerdi" dedi.

    İşletme hakkı devri yönteminin özelleştirmenin bir yöntemi olduğunu belirten Yavuz, daha önce de Türk Telekom ve enerji dağıtım şirketlerinin işletme hakkı devri yoluyla özelleştirildiğini, oradaki işçilerin haklarının özelleştirme sonrası tümden kaybedildiğini bildirdi.

    'ARAMIZ BOZURLURSA'

    CHP Sakarya Milletvekili Engin Özkoç da, henüz şartname oluşturulmadan ve ihale yapılmadan kazanan firmanın açıklanmasını eleştirirken, "Bu doğrudan doğruya ihaleye fesat karıştırmaktır, görevi kötüye kullanmaktır. Suç işlenmiştir" dedi. BMC'nin patronu Ethem Sancak'ın daha önce BMC'nin yüzde 49.99'la büyük ortağının Katar ordusu olduğunu açıkladığını belirten Özkoç, "Bir zamanlar Suriye ile aramız iyiydi, birden bozuldu. Katar'la da aramız bozulursa ne olacak? Türk ordusuna, Türk işçisine, Türk girişimcisine güvenmeyip askeri fabrikamızı Katar ordusuna teslim etmek hangi mantığa sığar" diye sordu.

    İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, ihale bile düzenlenmeden adrese teslim şekilde askeri fabrikanın BMC firmasına verildiğini belirtti. Dikbayır, "Özelleştirmeye karşı değiliz, ama askeri fabrikanın özelleştirilmesini asla kabul edemeyiz. İşletme hakkı devri de bir özelleştirmedir. Örneği Türk Telekom ve elektrik şirketleridir. Bayraktarlar İHA'ları yapıp ihraç etti. Ama kendi fabrikalarında yaptı. BMC'de kendi fabrikasında yapsın. Askerin fabrikasına dokunulmasın" dedi.

    Etiketler:
    satış, fabrika, asker, AK Parti, İYİ Parti, CHP, Ümit Dikbayır, Engin Özkoç, Katar, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Baykal Gölü'nün kış manzaraları
    Baykal Gölü'nden muhteşem kış manzaraları
    Karikatür
    'Eğer Kürtleri vurursa, Türkiye'yi ekonomik yönden mahvederiz'
    İnfografik
    Ortadoğu'da kanser sorunu
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet