Akşener: İnşallah seçimden sonra yeni bir 94 krizi yaşamayız

Partisinin TBMM Grup toplantısında konuşan Akşener, medyayı eleştirdi. Akşener, "Birkaç TV dışında sözlerimizi veren yok. Türkiye gerçeği bu. Cumhurbaşkanı 'son 16 yıldır uyguladığımız reformlar basını özgürlükçü yapıya kavuşturmuştur' dedi. Şaka gibi. Burası neresi bilmiyorum ama Türkiye olduğunu sanmıyorum" diye konuştu.

Akşener, "İYİ Parti bugünlere ambargoları aşarak geldi. Söyleyecek sözü olan ne yapar eder milletine ulaşır. Hakikat er geç ortaya çıkar hak yerini bulur. İYİ Parti cesaretle, emekle, alın teri ve inançla buralara gelmiştir. Ekranlarda 24 saat bizi gösterin diyecek halimiz yok. Ne yaparlarsa yapsınlar biz bir yolunu bulur sözümüzü milletimize ulaştırırız" dedi.

Akşener'in açıklamalarından satır başları şöyle:

— İktidar hakikatin önüne ne duvar örerse örsün milletimiz er ya da geç olanı görüyor. Milletimizin gerçek gündemi ekonomi. Neden? Çünkü gerçeğin kendisini yaşıyor. İktidar istiyor ki herkes onların anlattıklarını konuşsun. Milletin gündemi aş, iş, ekmek. Tablo ortada.

— Enflasyon 16 yıl aradan sonra yüzde 20'nin üzerinde. Resmi makamlara göre 4 milyon işsiz var. İş bulmaktan ümidini kestiği için başvuru yapmayanları da eklediğinizde rakam 6 milyona ulaşıyor. Geçenlerde 100 kişinin alınacağı iş için tam 4 bin kişi müracaat etti. Damadın dengelendik dediği manzara bu.

— Milleti kandırmak için eski rakamları sunuyorlar. Milletimizi aldatmayın diyorum. Türkiye için taş üstüne taş koyan her kimse Allah razı olsun. Cumhuriyet tarihinde yapılan ne varsa yakıp döküyorsunuz. Dünya ekonomileri büyürken biz de büyümüşüz. Havuzun suyu yükselirken biz de yükselmişiz. Millete masal anlatmaktan vazgeçin.

— Her şey bu kadar güllük gülistanlıksa neden her hafta sürekli yeni ekonomik paketler açıklıyorsunuz? İşler iyiye gitmiyor. Bu paketlerin hiçbiri de çözüm olmuyor. Ekonominin dümenindekiler bu işi bilmiyor.

— Ülkede tarımın hali ortadayken, Ziraat Bankası'nın borazan müteahitlerin, yandaş medyanın, spor kulüplerinin desteklenmesi için kullanılması yazıktır, ayıptır, günahtır. Spor takımlarına destek için mi yoksa kendi kurdukları takımların milyonlarca dolarlık transferleri için mi bu kaynağı ayırıyorlar bilemiyoruz. 'DAMAT BU İŞLERDEN ANLAMAZ'

— İstihdamı, üretimi artırmadıkça her hafta paket açıklamak zorunda kalırsınız. Damat bu işlerden anlamaz ama bunlar seçime kadar zaman kazanılması için yapılan yatırımlardır.

© AA / Gökhan Balcı Akşener: Vatandaş altın günü yapıp konu komşusunu çağıramıyor, vallahi damat ekonomiden anlamıyor - İnşallah seçimden sonra yeni bir 94 krizi yaşamayız. Türkiye'de 80 milyonluk elektrik faturasını ödeyemeyecek yaklaşık 10 milyon nüfus var. Bir sürü rakam sıralıyorsun ama gerçek bu. Çalışanların yüzde 43'ü asgari ücretli. — Türkiye 2019'a 10 yıldır ürettiği ekonomik problemlerle girdi ve bunun faturası vatandaşımıza kesiliyor. Milletimiz kullandığı su için 5, elektrik ve internet için 7 çeşit vergi ödüyor. Pırlantadan vergi alınmazken kitaptan yüzde 18 vergi alınıyor. Vergi de ve gelir de adalet Türk milletinin mutlaka gözetmesi gereken bir haktır. Bugüne kadar yaptığımız çağrılarda asgari ücret zammı gerçekleşti. 24 Haziran seçimlerinden önce, düşmüş kredi ve kredi kartı borçlarını biz devlet olarak satın alacağız dedik. Bize kaynağı nereden bulacaksınız dediler. Bize inanmadılar ama bugün daha küçük çaplı bir işi yapacaklarını açıkladılar. Buradan uyarıyorum. Kaynağı doğru bulmanız lazım. Kaynağı doğru kullanmak gerekir dedim. Ama iktidarın çarçur politikaları devam ediyor. 'BİZ GETİRİYORUZ 'HAYIR' DİYORSUNUZ SİZ GETİRİN BİZ 'EVET' DİYELİM'

— İYİ Parti asgari ücretten vergi alınmasına karşıdır. Bu adaletsizliktir. Asgari ücret yüzde 20'lik vergi dilimine girecek ve bir kaç ay içinde azalacak. AK Parti'ye ve MHP'ye de sesleniyorum milletimizin işine gelecek bir teklifi İYİ Parti'den geldi diye size evet demek ağır geliyorsa buyurun siz getirin evet diyelim. Kimin teklif ettiğinin ve kimin uyguladığının bizim için önemi yok.

— Asgari ücretten vergi alınmasın diye öneri getirin İYİ Parti evet diyecek. Memurlara 3 bin 600 ek gösterge teklifini getirin evet diyeceğiz. Emeklilikte yaşa takılanların mağduriyetini getirin evet diyeceğiz. Çiftçiye satılan mazot ve gübreden vergi alınmasın deyin evet diyeceğiz. Sanayi üretimiyle ilgili teklifiniz varsa, askerlik sisteminin yeniden düzenlenmesi ile teklifinizi getirin evet diyelim. Biz getiriyoruz hayır diyorsunuz siz getirin evet diyelim.