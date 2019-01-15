Bahçeli'den Trump'a: Ekonomimizi mahvedermiş, hodri meydan

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Eğer Türkiye Kürtleri vurursa, Türkiye'yi ekonomik yönden mahvederiz" ifadesiyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Ekonomimizi mahvedermiş, Türk milletinin imanı var, imanı. Senin baronların varsa, Türk milletinin eğilmez başı var. Sana 'Tamam' diyen senin gibi olsun" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen grup toplantısında konuştu.

Bahçeli, burada ABD Başkanı Donald Trump'ın "Eğer Türkiye Kürtleri vurursa, Türkiye'yi ekonomik yönden mahvederiz. 20 millik (32 km) güvenli bölge kuracağız. Aynı zamanda Kürtlerin Türkiye'yi provoke etmesini istemiyorum" şeklindeki açıklamasını değerlendirdi.

"Ekonomimizi mahvedermiş, Türk milletinin imanı var, imanı. Senin baronların varsa, ekonomik tetikçilerin emir bekliyorsa, Türk milletinin eğilmez başı var. Sana 'Tamam' diyen senin gibi olsun" diyen Bahçeli, şöyle devam etti:

— Türk milleti kimseden emir almaz. Aç kalabiliriz, ekonomik tehditlere maruz kalabiliriz. Ama size boyun eğersek bize yazıklar olsun. Hayat bize haram zıkkım olsun

'GOCUNAN VARSA GOCUK GİYSİN'

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yerleşmesi konusunda sorumluluk sahibi olduklarını belirten Bahçeli, "Milli bekanın safındayız" açıklamasında bulundu. Bahçeli, devamında "Gocunan varsa gocuk giysin" dedi.

Bahçeli: Milli bekanın safındayız. Gocunan varsa gocuk giysinhttps://t.co/SMrmrW23ir pic.twitter.com/yKfItQLsM3 — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) January 15, 2019

​'ÜLKEYİ BOĞMANIN PEŞİNDELER'

© Sputnik / Sertaç Kayar ‘Hakkari'de bir daireye 1108 seçmen kaydedilmiş'

Bahçeli, Mart 2019'da yapılacak yerel seçime üç aydan az süre kala ileri sürülen 'hayali seçmen' iddialarına da değindi. Söz konusu iddianın daha çok CHP ve çevresi tarafından ileri sürüldüğünü belirten Bahçeli, "CHP YSK'yı tanımıyorsa buyursun seçime de katılmasın" çağrısında bulundu.

'PALU AİLESİ GİBİLER'

Bahçeli devamında bu iddiayı ileri sürenleri, Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla gündeme gelen Palu ailesine benzetti. Bahçeli, "İftira atanlar, sosyal medyada zehir kusanlar Palu ailesinden çıkmış gibiler" ifadesini kullandı.

'ÜLKÜCÜ HAREKET YILLARDIR DÜŞMANA DEHŞET VERİYOR'

Bahçeli'nin grup toplantısında yaptığı açıklamalardan satır başları şöyle:

© AA / İbrahim Halil Aktürk Müge Anlı: Palu ailesi cinayeti itiraf etti

- Bizi hedeflerinden uzaklaştırmaya çalışanlara fırsat vermeyeceğiz. İstismarcılara fırsat vermeyeceğiz. Türk milletinin bize yalnız bugün değil, gelecekte de ihtiyacı olacaktır. Türkiye var olduğu sürece Türk milletinin emrindeyiz. Hiçbir ayrım yapmadan herkesle kucaklaşmaktan bahtiyarlık duyarız. MHP, Türk siyasetinin marka değeri, ahlak seviyesi, fedakarlık desibelidir. MHP, Türklüğün beka ümididir. MHP, Türk milletinin hükümranlık beratıdır. Türkiye'yi sonu hüsran olan küresel sarmaldan çekip çıkaracak güç biziz. Ülkücü hareket, yıllardır dosta güven, düşmana dehşet vermektedir. Türk milletinin kalkınma, refah yolundaki ümidi biziz. Zalimlere dünyayı dar edecek inanmışlık bizdedir. Kaynağımız bellidir, kıblemiz birdir, kavgamızda zilletledir.

'TÜRKİYE'NİN GELECEĞİNE TALİBİZ'

© Fotoğraf : Twitter Erdoğan: Sayın Bahçeli çok kibar adam

- Yarım asırlık mazimizle Türkiye'nin geleceğine talibiz. Cumhur İttifakı'nın yaşaması konusunda kararımız karardır. Bir daha sistem tartışmalarının doğmaması, bir daha 15 Temmuzların olmaması için kararlıyız. Kimin ne söylediğinin anlamı yoktur, biz Türkiye'nin yanındayız. Biz Türk milleti ne diliyorsa, ne istiyorsa onu diliyor, onu seslendiriyoruz. Gocunan varsa gocuk giysin. Vicdanı değilse bile bedeni ısınır. Cumhur İttifakı'na laf sokanlar, partimizi eleştiri yağmuruna tutanlar boşuna heves etmesin. Bugün de duruşumuzdan bir adım geri atan, karanlığa göz kırpan bunların alayı gibi namert olsun.

'MHP YALNIZCA ALLAH'IN HUZURUNDA EĞİLİR'

— CHP'li bazı kan sulandırıcılar, yönlendirildiğini hem şahsımı hem de sayın Erdoğan'ı bu odağın yönettiğini ileri sürmektedir. Bu zavallı bedbahtlar fazla film izliyorlar. Nasılsa işleri güçleri yok canları sıkıldıkça tezvirat üretiyorlar. Bu iddia sahiplerine diyorum ki, karpuzlar kabak çıktı, hayaller kabus olarak size döndü. Hala uslanmadınız, hala terbiye bulamadınız. MHP'yi yönetecek, istikamet çizecek iç ve dış odaklar ne olmuş ne de olacaktır. MHP yalnızca Allah'ın huzurunda eğilir, yalnızca milletten talimat alır yalnızca millete hizmet eder. Asıl CHP'yi kim yönetiyor, kimler sokağa itiyor bunu söyleyin.

© AA / Erçin Top CHP'nin Ankara adayı Mansur Yavaş en büyük projesini açıkladı

— Muğlak siyasetlerini yönetmek için müfterilikten medet umanlar kimlerin kuklası olduklarını söylesin, gereğini yapalım. Değerlerimize yabancı kalanların bunu itiraf edecek ne cesaret ne iradeleri vardır. Tuzağa düşmüşler acıyanları yok. Ne var ki Türkiye'yi tutsak alamayacaklar, MHP'yi ve Cumhur İttifakı'nı çukura çekemeyecekler. 31 Mart'ta yiyecekleri şamarla silinip gideceklerdir.

'HERKES AYAĞINI DENK ALMALI'

Herkes ayağını denk almalı, kendine gelmelidir. Bu vatan sahipsiz değildir. Bu millet çaresiz değildir. Hakka hürmet, adalete riayetle her sorunun üstesinden mutlaka gelinecektir. Yeter ki birlik ve beraberlikten sapılmasın. Milli ve manevi mirasa leke düşürülmesin.

— Ülkemiz tarihi bir dönemeçtedir. Bölgesel meseleler ağırlaşmaktadır. Gelişmeleri yakinen takip ediyoruz. Lazım gelen tedbirleri alıyoruz. Felaket senaryolarını sahneye çıkarmak için sabırsızlıkla bekleyen zilletleri biliyoruz. CHP'liler YSK'yı tanımıyormuş. Hayali seçmenler oluşturuluyormuş. Bu iddialardaki amaç 31 Mart'ı gölgelemektir. CHP, YSK'yı tanımıyorsa buyursun seçime de katılmasın. Katılacaksa iddialarını açıklasın. Ya suç duyurusunda bulunsun, ya da YSK harekete geçsin. 31 Mart'a şaibe bulaştırmak, seçim sonuçlarını karalamak için provokasyona karışma siyasi ahlakla bağdaşacaktır. Kınayı hazırlamışlar 1 Nisan sabahını bekliyorlar. Kinlerini bilemişler 1 Nisan'ı bekliyorlar. Esasen başlarına geleceğini biliyorlar, çatılarının uçacağının farkındalar.

'SİSTEMİ YIKMANIN PEŞİNDELER, MÜSAADE ETMEYECEĞİZ'

- Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni yıkmanın peşindeler. Elbette buna müsaade etmeyeceğiz. Zillet ittifakı duvara toslayacak. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini'nin kazasız belasız devamını önemli bir görev addediyoruz. 31 Mart seçimlerini beka merceğinden analiz ediyoruz. 31 Mart 2019'da sadece belediye başkanı seçilmeyecek. Bütün kararların bir kişi tarafından alındığı sistemin Türkiye'nin bekası olarak anlatıldığını iddia ediyorlar. Tek bildikleri ezber. Bugünkü şartlarda Türkiye'nin beka sorunu olmadığını, 31 Mart'a da beka açısından bakılamayacağını söyleyenler belanın ta kendileridir. Biz bekanın yaşatılmasını istiyoruz. 15 Temmuz FETÖ ihanetine maruz kalmış bir ülkede beka sorunu nasıl konuşulmayacaktır. Türkiye'nin beka sorunu yoksa bu mücadele niye var?

'SURİYE'NİN KUZEYİNDE BİRİLERİ MANGAL KEYFİ YAPIYOR'

— Fırat'ın doğusunda çiçek böcek mi toplanıyor? Suriye'nin kuzeyinde birileri mangal keyfi yapıyor da biz de aralarına karışalım mı istiyoruz? Namlular üzerimize çevrilmişken ne yapsaydık, bir belediye daha fazla kazanalım hedefine sahiplenseydik. Dava diyoruz bunlar davar anlıyor. Beka gittikten sonra belediyeyi ne yapacağız? 30 büyükşehir belediye başkanlığı ile ilçe belediyelerinde Cumhur İttifakına uygun olarak anlaştık. Büyükşehir belediyeleri ile bunların alt belediyeleri kapsamında parti yönetimimizde olan hiçbir belediyede AK Parti adayı çıkarmadık. partimizin hak ve hukukunu ezdirmedik, onlarınkini yok saymadık. MHP'nin belediyelerden vazgeçtiğini söylemek sefil ve ahlaksız bir yalan değil de nedir?