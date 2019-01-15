Yusuf Güney'in darp ettiği iddia edilen kadın: İnsan yerine koyduğum için şikayetimi geri çektim

Şarkıcı Yusuf Güney'in sosyal medya üzerinden tanıştığı ve takside darp ettiği iddia edilen Deniz Ç., konuya dair açıklamalarda bulundu. Deniz Ç., "Yanımızda iki arkadaşımız vardı onlar da olaya şahit. Onlar aralarında konuşup bizi karakolda buluşturdular. Yusuf kariyerinden olmasın diye ben şikayetimi geri çektim" dedi.

Yusuf Güney tarafından darp edildiğini ileri süren Deniz Ç., canlı yayında olaya dair açıklamalarda bulundu.

"Biz öncesinde Kuruçeşme'de içmeye başladık. Oradan başka bir yere geçtik. Yusuf'un dediği gibi benim bir hareketimden rahatsız olmadı orası kesinlikle yalan" diyen Deniz Ç., şöyle devam etti:

— Mekandaydık karşı masamızda 4 tane kız oturuyor. Bu kızların hakkında 'bu kızlar bizi çekmeye çalışıyor garsonlara söyler misin bizi çekmesinler' dedim. Yusuf'ta 'bunlar erkeklere para ödetmeye gelen kızlar' dedi bende sinirlendim. Sonra hesabı kendim ödemek isteyerek 'Tanımadığın kadınlar hakkında böyle konuşuyorsan benim hakkımda da konuşursun' dedim. Sonra hesabı ben ödedim.

— Konuyu kapattığımızı düşündüm ama o kapatmamış. Bana takside 'Sen kimsin de hesap ödüyorsun' gibi şeyler söylemeye başladı. Konuştuklarının farkında değildi. Çok sinirlendim konuştuğu için taksiyi kenara çektirip inmek istediğimi söyledim. Ben inmek isteyince bana küfür ederek bir şeyler söyledi. Ben inmeye çalışırken benim kolumdan tuttu inmeme izin vermedi. Ben de inmek için çabalarken ona tekme attım. Bunun sonrasında bana tokat attı. Ben bundan dolayı karşılık verdim de birbirimize girdik. Tokadına karşılık verdim ben. Yanımızda iki arkadaşımız vardı onlar da olaya şahit. Onlar aralarında konuşup bizi karakolda buluşturdular. Yusuf kariyerinden olmasın diye ben şikayetimi geri çektim. Ben onu insan yerine koydum da böyle bir şey yaptım yapmamam gerekiyormuş. Şimdi olsa yapmazdım. Biz Yusuf'la Instagram da tanıştık."