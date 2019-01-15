Mansur Yavaş: Ankara'yı tarafsız bir şekilde yöneteceğimize söz veriyoruz

CHP ve İyi Parti'nin oluşturduğu Millet İttifakı'nın 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim için Ankara'dan aday gösterdiği Mansur Yavaş, tanıtım toplantısında konuşuyor.

Yavaş'ın açıklamaları şöyle:

— Bizler kavgaya, çatışmaya gelmiyoruz. Tam tersine kardeşliğimizi pekiştirmeye, Ankaramızı yaşanılır kılmaya, huzurlu ve sağlıklı bir kent haline getirmeye geliyoruz.

— Seçimi kazandığımızda kendimizi asla zafer kazanmış olarak saymayacağız. Bu savaş değil ki, ne zaferi? Kime karşı zafer? Demokrasilerde kaybeden olmaz.

— 'İşten çıkaracaklar" diye mesajlar gidiyor işçilere. 2014 yılındaki seçimden sonra sadece bana destek oldukları için Ramazan'a bir gün kala işten çıkardılar. Ben kimsenin ekmeği ile oynamayacağım, bu Mansur Yavaş'ın sözü. Hizmeti ihtiyaç ve aciliyet sırasına göre dağıtacağız.

​- Betonseverler kazandı, insanımız kaybetti. Kendisi yüksek, ruhu olmayan binalarımız oldu. Sosyal hayatımız, vasıflarımız büyük darbeler aldı. Şehrimiz insanlara göre değil, araçlara göre planlandı.

— Ankara'yı betona değil, yeşile boğacağız.

— Belediyecilikte hepimizin bir zihniyet devrimine ihtiyacı var. Şehirlerin havası, suyu, yeşili, taşı toprağı, tarihi dokusu ve tüm canlıları, seçilen başkanın keyfince kullanacağı bir şekilde kendi mülkiyetine geçmiyor. Tüm bu değerler, gelecek nesillerin bizlere emaneti. Bunları korumayı, geliştirmeyi ve gelecek nesillere emaneti sağlam olarak teslim etmeyi görev olarak kabul edeceğiz. Bizler bilimle, ortak akılla ve çağdaş bir belediyecilik anlayışıyla kenti yönetmeye talibiz.

— Öncelikle insanımıza temiz hava, musluktan içilebilir su, 24 saat ve konforlu bir ulaşım vaat ediyoruz. İnsanların güvenli bir şekilde kullanabileceği, toplamda en az 32 kilometrelik bisiklet yolunu şehrimize kazandıracağız.

— Kamusal açık alanlarda internete ücretsiz ulaşım hakkını önemsiyoruz. Sosyal yardımlara devam edeceğiz. Bizler sağ elle verileni sol elden gizlemeyi emreden kültürden geliyoruz. Yardımları yaparken kameralarla gitmeyeceğiz, hiçbir ihtiyaç sahibini rencide ettirmeyeceğiz. Ayrıca, hem onların çocuklarının sağlığı ve eğitimi ile ilgilenip, hem de meslek sahibi olmalarını sağlayacağız.

'ANKARAGÜCÜ'NÜN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE MÜCADE ETMESİ, GENÇLERBİRLİĞİ'NİN SÜPER LİG'E DÖNMESİ İÇİN FEDAKARLIK YAPACAĞIZ'

— Çarpık kentleşmeye ve ranta dayalı imar uygulamalarına asla izin vermeyeceğiz. Yatay mimariyi özendirip, sağlıklı şehirler meydana getirmeyi planlıyoruz.

— Bir yandan kentin ekonomik kalkınması ve işsizliğin azalması için gerekli bütün hamleleri yaparken, diğer yandan turizmde çeşitliliği artırmayı hedefliyoruz.

— Ankara'mızın en önemli marka değerlerinden, yüzyılı devirmiş koca çınar Ankaragücü'müzün Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmesi ve Gençlerbirliği'nin de yeniden Süper Lig'e dönerek büyük zaferlere imza atması için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağız. Şahsen lisanslı bir amatör sporcu olarak, sporun tüm çeşitlerinin destekleneceği bir yapının kurulmasını sağlayacağız.

— Ve buradan söz veriyoruz, belediyedeki görevimize başladığımızda ilk icraatımız makam araçlarını azaltmak ve şahsımınki de dahil olmak üzere, belediyeye ait bütün makam araçlarının çakarlarını sökmek olacaktır. Ankara halkı ile bütünleşeceğiz. Ayrıcalıklı davranmayacağız.

'ARTIK MÜSRİFLİĞE DUR DEMENİN ZAMANI GELDİ'

— Artık müsrifliğe bir dur demenin zamanı geldi. Ankaralıların aldıkları hizmet karşılığı ödedikleri bu paraları har vurup harman savuramayız. Tüm harcamalarımızın hesabını vereceğiz.

— Maalesef en büyük kutuplaşma Ankara'mızda. En zenginler ve en fakirler bir arada yaşıyor. Bu şehir birbirini görmeyen, birbirini tanımayan, ortak kentlilik bilinci ortadan kaldırılmış bir kent haline geldi.

— Biz proje yarıştırmayacağız. Bizim planlı programlı, maliyeti hesaplanmış, sürdürülebilir onlarca projemiz var. Gerçek proje, halkın öncelikli ihtiyacı, kentin kazancı olan projelerdir.

— Buradan taahhüt ediyorum, seçimi kazanınca, rakiplerin akılcı projeleri varsa, bunları da en az kendi projelerimiz kadar özenli bir şekilde hayata geçirmek için çalışacağız.

'SOKAK HAYVANLARININ ÖZGÜRCE DOLAŞACAĞI BARINAKLAR KURACAĞIZ'



— Sağlık yatırımlarını desteklerken 'Akıllı Ankara Projesi' ile de insanlarımızın hayatını kolaylaştırmayı, kadınlara, emeklilere, emeklilikte yaşa takılanlara, gençlere ve çocuklara, öğrencilere, engellilere, yaşlılara, esnafa, işsizlere ve yetimlerimize, huzurlu ve mutlu yaşayabilecekleri bir Ankara'yı vaat ediyoruz. Sokak hayvanlarının özgürce dolaşacağı ve hayvan severlerle buluşacağı barınaklar kuracağız.

— Ankara'nın tertibe ve düzene ihtiyacı var. Coğrafi olarak İzmir ve İstanbul'da yaşanan trafiğin zorluğu anlaşılır da Ankara'nın sıkışıklığını anlamak mümkün değildir. Bunun tek nedeni, plansızlık ve yanlış tercihlerdir. Ulaşım planı insanlara göre değil, araçlara göre düzenlenmiştir. Ankara'da yerleşim, toplam arazinin yüzde 3'üne sıkışmış halde. Ankara'nın trafik sorunu da yerleşim sorunu da son 25 yıllık nizamsızlık ve plansızlığın bir sonucudur.

— Ankara'nın kenar mahallelerinde insanlar yokluk içinde yaşıyor. Bir yanda görgüsüzce bir zenginlik, bir yanda insafsızca bir yoksulluk varsa o kentte izan kalmamıştır. İzan olmayınca, anlayış olmayınca, tok açın halinden anlamaz hale gelmiştir. İşte belediyenin görevi, bu sosyal adaletsizliği, ilçeler ve semtler arasındaki eşitsizliği en aza indirmektir.

— Buraya çok gösterişli videolar, bina resimleri de koyabilirdik. Mesele bunlarla göz boyamak değil, 25 yıldır bunlarla zaten yeterince göz boyandı. Artık yeter! Bu şehir, bir 5 yıl daha bu zihniyeti kaldıramaz. Mesela, sadece şu anda inşaatı devam eden binalar tamamlanıp dolduklarında bu şehrin trafiği dünyanın en kötüsü olacak.

— Burası bir üniversite kentidir. İç Anadolu çanağının tüm kentlerinden, Yozgat'tan, Kırşehir'den, Çankırı'dan, Çorum'dan, Kırıkkale'den gelen güzel kardeşlerimin sadece kentli değil, başkentli olmasının zamanı geldi.

'ÖLÇÜLEBİLEN, DENETLENEBİLEN, ŞEFFAF PROJELER'

— İşte benim en büyük projelerim bunlar. Belediyecilikte plan, kural ve bilgi dönemi. Tam olarak sorunları gören, dertlere derman olan belediyecilik dönemi. Ölçülebilen, denetlenebilen, şeffaf ve sürdürülebilir projeler. Ankara'ya vaadimiz de sözümüz de budur.

— Ankara'yı tarafsız bir şekilde yöneteceğimize söz veriyoruz. Ankara çevre ilçelerinden başlayarak önce en yoksulu, en muhtacı gözeteceğimize söz veriyoruz. Belediyeyi, çağdaş bir belediyecilik anlayışıyla katılımcı, şeffaf ve hesap verebilir birşekilde yönetmeye söz veriyoruz. Bizler hesap vermeye talip oluyoruz. Allah'ın izni ve halkımızın takdiriyle, Ankaramıza ve güzel Ankaralı kardeşlerimize hizmetkar olmak için gece gündüz çalışacağımıza söz veriyoruz. Ankara'yı inovasyon, endüstri 4.0, tasarım, turizm, spor ve sanat merkezi haline getireceğimize söz veriyoruz. Attığımız her adımda, esnafımızın bereketini, halkımızın huzurunu arttıracak disiplin içerisinde olacağımıza söz veriyoruz. Benim en büyük projem, Ankara'nın güzel günler görmesidir. Ankara'nın mutlu yaşamasıdır. Beraberce, el ele, sevgiyle, saygıyla ve sabırla. Yavaş yavaş…