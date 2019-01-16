Ankara Barosu'ndan öğretmenlere topuklu ayakkabı yasağına ilişkin idari soruşturma

Ankara Barosu'nun "Gericiliğin normalleştirilmeye çalışılmasına izin vermeyeceğiz" başlıklı açıklaması şu şekilde:
Çünkü anılan bu olay, bir ilkokul müdürünün tolere edilebilir düşüncesizliği değil yaşam tercihlerine yapılan çağdışı bir müdahale ve gericiliği normalleştirmeye çalışan beyhude bir girişimdir.
Kadın bedeni üzerinden yapılmaya çalışılan her müdahale politiktir. Eğitim yuvalarında olması hiçbir paralel evrende doğru olmayan bu politika, bu zihniyet ve bu zihniyetin yüzyıllarca geriden gelen savunucularının hak ettikleri sosyal ve hukuksal müeyyideyi derhal görmeleri için sürecin peşinde olduğumuzu, tüm kamuoyuna saygılarımızla bildiririz."
NE OLMUŞTU?
Ankara Sincan'da Akşemsettin İlkokulu müdürü, kadın öğretmenlere önce topuklu ayakkabının caiz olmadığı yönünde yazı göndermiş ardından da 10 Ocak 2019 tarihli resmi bir yazıyla da topuklu ayakkabıyı yasakladığı ortaya çıkmıştı.
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