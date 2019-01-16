Dışişleri Bakanlığı: Menbiç şehir merkezinde vuku bulan terör eylemini şiddetle kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Menbiç'te gerçekleşen bombalı saldırı ile ilgili bir mesaj yayınladı. Saldırıyı şiddetle kınayan Dışişleri Bakanlığı, mesajında " Menbiç şehir merkezinde vuku bulan terör eylemini şiddetle kınıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan, IŞİD'in, Menbiç kent merkezinde ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin devriye gezdiği sırada düzenlediği bombalı saldırıyla ilgili bir açıklama geldi. Bakanlığın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Menbiç şehir merkezinde vuku bulan terör eylemini şiddetle kınıyoruz" denildi.

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması şöyle:

"Menbiç şehir merkezinde bugün (16 Ocak) vuku bulan bombalı saldırıda ABD askeri personeli ve sivil can kaybı meydana geldiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyoruz.

Menbiç'in terör örgütlerinden temizlenmesi ve bu bölgede istikrar ve güvenliğin sağlanması amacıyla ABD ile onayladığımız Menbiç Yol Haritası'nın tüm unsurlarıyla uygulanması yönündeki irademizi tekrar vurguluyoruz. Türkiye, Menbiç Yol Haritası'nın uygulanma sürecinin en kısa sürede tamamlanması amacıyla ABD ile müştereken yürüttüğü faaliyetleri kararlılıkla sürdürecektir."