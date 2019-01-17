'Çavuşoğlu'nun açıklaması, Dışişleri personelini kırdı'

Cumhuriyet'ten Hüseyin Hayatsever'in kulislere dayandırdığı iddiasına göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun "En iyi, en başarılı büyükelçilerimiz dışarıdan atadıklarımız" açıklaması, Dışişleri personelinde kırgınlığa neden oldu.

Daha önceki konuşmalarında Türkiye'nin Osmanlı'dan gelen diplomasi geleneğine sahip çıkan Çavuşoğlu'nun bu sözleri hükümetin dışarıdan atadığı büyükelçilere sahip çıkmak için muhalefete verilmiş siyasi bir yanıt olsa da kariyer diplomatlarının Bakan tarafından başarısızmış gibi gösterilmesi diplomatlar arasında şaşkınlık yarattığı öğrenildi.

© REUTERS / Cem Ozdel 'Çavuşoğlu'nun gözde büyükelçileri belli oldu'

Geçen hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dışişleri Komisyonu'nun bilgilendirme toplantısının basına kapalı bölümünde, 2010-2016 arasında Türkiye'nin Moskova ve Roma Büyükelçiliği görevlerinde bulunan ve şu anda İYİ Parti Aydın Milletvekili olan Aydın Adnan Sezgin ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu arasında 'atama' tartışması yaşanmıştı.

Sezgin'in son dönemde büyükelçiliklere deneyimi olan isimler yerine eski AK Partili vekillerin atandığı eleştirisine Çavuşoğlu, "Kimse kusura bakmasın en iyi, en başarılı büyükelçilerimiz dışarıdan atadıklarımız. İlk sıraya Tokyo Büyükelçimiz Murat Mercan'ı, 2. sıraya da Pekin Büyükelçimiz Emin Önen'i koyarım" yanıtını vermişti.

'SAYGISIZLIK'

Toplantıda Çavuşoğlu'na "Şu an şaşkınlığımı gizleyemeyeceğim" dediği öğrenilen Sezgin, Dışişleri Bakanı'nın kendi bakanlığının memurlarına haksızlık ettiğini belirterek "Yönettiği bakanlığa, bakanlığın gerçek sütununu oluşturan kariyer diplomatlarına bir saygısızlıktır. Sürekli olarak eleştirdiğimiz husus, Türkiye'nin diplomasisinin kurumsal geleneklerden gün geçtikçe uzaklaşmasıdır. Bu, çağa uymak anlamını taşımaz. Bu, bir kurumu çatırdatmak, yıkmak demektir" dedi. Sezgin, "Mesele, Türk Dış Politikası'nın kurumsal geleneklerinin yıkımıyla, Cumhuriyet norm ve değerlerinden koparılması ile bağlantılıdır. Geçmişiyle ve bugünüyle övünmemiz gereken bir bakanlığın esas sütununu oluşturan kariyer diplomatlarına bir saygısızlık olarak görüyorum" dedi.