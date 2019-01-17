MHP'den Yıldırım için öneri: YSK'ya sorsun, bu tartışma bitsin

TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın istifa etmeden AK Parti'nin İstanbul belediye başkan adayı ilan edilmesine yönelik muhalefetin tepkisi sürerken MHP'den yeni bir öneri geldi. MHP'li yönetici, "Yıldırım 'istifa etmem gerekir mi?' diye YSK'ya sorsun, bu tartışma bitsin" dedi.

Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ın AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı ilan edilmesinin üzerinden yaklaşık 2 hafta geçti ancak istifa tartışmaları bitmedi.

© AA / Ahmet Bolat Yıldırım: Buyursun herkes istifa etsin

İstifa tartışmasıyla ilgili 'gerek yok' açıklaması yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli son grup konuşmasında, "Bu tartışma sürecekse, çözüm olarak TBMM İçtüzüğü'nün 14. maddesi en kalıcı çözüm yoludur" diyerek bir formül önerdi.

Bahçeli'nin formülü Yıldırım'ın seçim propaganda ve yasaklarının başladığı tarihten oy verme gününe kadar, Ankara dışında olduğu dönemlerde, başkanvekillerinden birisine vekalet görevi vermesini öngörüyor.

Bahçeli'ye göre Yıldırım'a vekalet formülü ile polemikler ve itirazlar giderilebilir. Ancak MHP'li bir başka yönetici tartışmanın tamamen kapanması için bir başka formül daha önerdi.

Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre, "Ben olsam bugüne kadar çoktan YSK'ya başvurmuştum" diyen MHP'li yönetici, "Bu tartışma bitecek gibi görünmüyor. Ben olsam çoktan YSK'ya başvurmuştum. Yıldırım da YSK'ya başvursun, 'Benim istifa etmem gerekir mi' diye sorsun. Böylece tartışmalar da biter" dedi.

BAZI AK PARTİLİLER İSTİFA BEKLİYOR

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31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için belediye başkan adaylarının resmi başvurusu 19 Şubat'ta yapılacak. AK Parti içinde bazı yöneticiler ve partililer Yıldırım'ın istifa etmesi gerektiği görüşünde.

Bir parti yöneticisi, "Sayın Yıldırım henüz resmi aday değil. Sadece bizim ilan ettiğimiz bir aday. Yıldırım'ın adaylığı seçim kuruluna başvuru yapılan 19 Şubat'ta resmileşecek. Sayın Yıldırım'ın adaylığının resmileşmesi sürecinde istifa edeceğini düşünüyorum. Bu tartışmaya gerek yok. İstifa etmeli" dedi.

YSK'nın seçim takvimine göre belediye başkan adaylarının isimleri seçim kurullarına 19 Şubat'ta sunulmuş olacak. Yapılan incelemelerin ardından kesinleşen adaylar 3 Mart tarihinde ilan edilecek.