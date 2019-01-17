Kayıt
12:52 17 Ocak 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Binali Yıldırım

    MHP'den Yıldırım için öneri: YSK'ya sorsun, bu tartışma bitsin

    © AA / Utku Uçrak
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 02

    TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın istifa etmeden AK Parti'nin İstanbul belediye başkan adayı ilan edilmesine yönelik muhalefetin tepkisi sürerken MHP'den yeni bir öneri geldi. MHP'li yönetici, "Yıldırım 'istifa etmem gerekir mi?' diye YSK'ya sorsun, bu tartışma bitsin" dedi.

    Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ın AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı ilan edilmesinin üzerinden yaklaşık 2 hafta geçti ancak istifa tartışmaları bitmedi.

    Binali Yıldırım
    © AA / Ahmet Bolat
    Yıldırım: Buyursun herkes istifa etsin
    İstifa tartışmasıyla ilgili 'gerek yok' açıklaması yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli son grup konuşmasında, "Bu tartışma sürecekse, çözüm olarak TBMM İçtüzüğü'nün 14. maddesi en kalıcı çözüm yoludur" diyerek bir formül önerdi.

    Bahçeli'nin formülü Yıldırım'ın seçim propaganda ve yasaklarının başladığı tarihten oy verme gününe kadar, Ankara dışında olduğu dönemlerde, başkanvekillerinden birisine vekalet görevi vermesini öngörüyor.

    Bahçeli'ye göre Yıldırım'a vekalet formülü ile polemikler ve itirazlar giderilebilir. Ancak MHP'li bir başka yönetici tartışmanın tamamen kapanması için bir başka formül daha önerdi.

    Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre, "Ben olsam bugüne kadar çoktan YSK'ya başvurmuştum" diyen MHP'li yönetici, "Bu tartışma bitecek gibi görünmüyor. Ben olsam çoktan YSK'ya başvurmuştum. Yıldırım da YSK'ya başvursun, 'Benim istifa etmem gerekir mi' diye sorsun. Böylece tartışmalar da biter" dedi.

    BAZI AK PARTİLİLER İSTİFA BEKLİYOR

    Binali Yıldırım
    © AA / Ahmet Bolat
    Yargıtay Onursal Daire Başkanı Aktan: Binali Yıldırım istifa etmezse İstanbul'daki seçim iptal edilebilir
    31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için belediye başkan adaylarının resmi başvurusu 19 Şubat'ta yapılacak. AK Parti içinde bazı yöneticiler ve partililer Yıldırım'ın istifa etmesi gerektiği görüşünde.

    Bir parti yöneticisi, "Sayın Yıldırım henüz resmi aday değil. Sadece bizim ilan ettiğimiz bir aday. Yıldırım'ın adaylığı seçim kuruluna başvuru yapılan 19 Şubat'ta resmileşecek. Sayın Yıldırım'ın adaylığının resmileşmesi sürecinde istifa edeceğini düşünüyorum. Bu tartışmaya gerek yok. İstifa etmeli" dedi.

    YSK'nın seçim takvimine göre belediye başkan adaylarının isimleri seçim kurullarına 19 Şubat'ta sunulmuş olacak. Yapılan incelemelerin ardından kesinleşen adaylar 3 Mart tarihinde ilan edilecek.

    İlgili konular:

    Kılıçdaroğlu: Binali Yıldırım, korktuğu için istifa etmiyor
    ÖDP'li Taş: Muhalefet Yıldırım'ı istifa ettiremezse geçmiş olsun, nasıl başlarsa öyle biter
    Kılıçdaroğlu ile Akşener’den, Binali Yıldırım değerlendirmesi: 'Zaten Ankara'ya geri dönecek'
    TBMM Başkanı Yıldırım: Seçim bir siyasi faaliyet değildir
    İmamoğlu: Yıldırım, 1 Nisan'da çok sevdiği görevine geri dönecek
    Etiketler:
    2019 yerel seçimleri, TBMM, YSK, MHP, AK Parti, Devlet Bahçeli, Binali Yıldırım, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Yıktırılan bina ve köprüler
    Dinamitle yıkılan bina ve köprülerin 'etkileyici' görüntüleri
    Karikatür
    ABD'den Rusya'ya: 9M729 füzesini imha edin
    İnfografik
    2018'de ailelerin gıda harcamalarına göre Avrupa ülkeleri sıralaması
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet