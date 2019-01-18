Bahçeli de #10YearsChallenge akımına katıldı

Ünlü isim ve fenomenlerin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımların ardından dikkat çeken '10 Years Challenge' son günlerde internet ortamının en popüler konularından biri halinde geldi.
MHP lideri Bahçeli de dolaylı yoldan bu akıma katılmış oldu. Partisinin İl Başkanları Toplantısı için Kızılcahamam'a giden Bahçeli, toplantı öncesi Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti.
Ziyaret sırasında Bahçeli, genel başkan yardımcıları ve basın mensupları ile fotoğraf çektirdi. Bahçeli'nin Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker, Bahçeli ile Ülkücü Şehitler Anıtı'nda çektirdiği fotoğrafı 10 yıl önce Karabük'te çekilmiş fotoğrafla birlikte paylaştı.
Çeliker, Instagramda paylaştığı fotoğrafın altına, "İman ettiğin bir dava! İnandığın bir lider! Mensubu olmaktan şeref duyduğun bir camia! 10 yıl değil bir ömür feda olsun" notunu düştü.
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