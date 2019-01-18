Aile Bakanı Selçuk'tan Palu ailesi açıklaması: Bu kadar sürmesi gerekiyor muydu, Müge Anlı'yla bunu konuşacağız

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Palu çok dehşet bir vakaydı, bu kadar sürmesi gerekiyor muydu? Müge Anlı ile bunu konuşacağız" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Emeklilikte yaşa takılanlar için değerlendirmelerde bulunan Selçuk, "3600 ek gösterge çalışmalarımız Devlet Personel Başkanlığı ve Bakanlıklarımızla devam ediyor. Dosya bazında artık bin liranın altında emekli aylığı kalmayacak" dedi.

Selçuk, şunları kaydetti:

— Şubat ayında aylıklara yansıyacak. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenleme gündemimizde yok şu anda. Çocuklarımızın geleceği için gündemimizde yok esasında. Gelecek hafta şehit yakını, gazi ve gazi yakını atamalarını gerçekleştireceğiz. Hemodiyaliz hastalarına desteği yüzde 19 oranında arttırdık" dedi.

Selçuk, Palu ailesine ilişkin olarak da "Palu çok dehşet bir vakaydı, bu kadar sürmesi gerekiyor muydu Müge Anlı ile bunu konuşacağız. RTÜK Başkanımızla aile ve çocuk dostu yayınlar hakkında konuştuk. Aile ve çocuk konusunda çok fazla yayın olmadığını görüyoruz. Çeşitli teşvik mekanizmaları kurarak bunları arttıracağız" açıklamasında bulundu.