Moskova Büyükelçisi Samsar: Rusya'ya vizesiz seyahat bu yılın en önemli konusu olacak

Türk vatandaşlarının Rusya'ya seyahatlerinde vize muafiyetinin sağlanması sorununun önümüzdeki dönemde ele alınacak en önemli hususlardan biri olarak nitelendiren Samsar, iki ülke arasındaki yakınlaşma bakımından bu yöndeki gelişmelerin önem arz ettiğini ifade etti.
Samsar, "Vize sorunu önümüzdeki dönemde ele alacağımız en önemli hususlardan bir tanesi. Umuyoruz yakın zamanda resmi pasaportlar ve sürücü vizelerindeki sınırlama kalkacak. Daha sonra da umuma mahsus pasaportlara vize serbestisi sağlanması meselesinin sayın liderlerimizin görüşmesi sonunda çözüme ulaşacağını tahmin ediyoruz. Vize sorununun çözülmesiyle ekonomik ilişkilerimizin daha da geliştirilmesi önem arz ediyor" dedi.
'GELEN RUS TURİST SAYISININ ARTMASI BEKLENİYOR'
İki ülke ilişkileri açısından önemli bir dönemde göreve başladığını belirten Samsar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019'un ilk yurt dışı ziyaretini Rusya'ya yapacağına dikkati çekti.
Samsar, Erdoğan'ın 23 Ocak'ta Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceğini hatırlatarak, bu ziyaretin iki ülke arasındaki ilişkilerin önemini gösterdiğini vurguladı.
‘ÖNCELİKLİ KONU, SURİYE MESELESİ'
Samsar, bahar aylarında Moskova'da Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi toplantısı yapılacağına da dikkati çekerek, gelecek hafta yapılacak ziyaretin, konsey toplantısının ilk etabını teşkil edeceğini dile getirdi.
‘HEDEF, İKİ ÜLKE ARASINDAKİ TİCARET HACMİNİN 100 MİLYAR DOLARA ÇIKARMAK'
Samsar, enerji alanındaki ilişkilerin iki ülkenin önemli bir bağını teşkil ettiğini ifade ederek, hem Türk Akımı Doğal Gaz Boru Hattı hem de Akkuyu Nükleer Santrali'nin ikili ve bölgesel alanda Türkiye'nin enerji geçişi ve güvenliği açısından önemli olduğunu aktardı.
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