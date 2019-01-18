Sabitlenen döviz kurunu yükseltmek isteyen firmalar, ilaç satışını azaltıyor

Türkiye genelinde uzun süredir bazı ilaçları bulmakta sorun yaşandığını belirten vatandaşların sayısı her geçen gün artıyor. Eczacılar ve ecza depoları da bazı ilaçlara ulaşmanın zorlaştığını doğruladı. Sıkıntının sebebini araştırdığımızda ise karşımıza yabancı ilaç firmaları çıktı.

© AA / Aybüke Küçük Karamollaoğlu: İktidara gelirsek ilaç ve gıdamızın tamamını kendimiz üreteceğiz

Yeni Şafak'a göre fiyatları artırmak isteyen bu firmalar, hükümete baskı yapmak amacıyla ilaç satışını azalttı.

Eczacılar Birliği, temini zor ilaç adedini 144 olarak açıkladı. Bulunamayanlar listesinin çoğunluğunu ise yabancı firmaların ürettiği ilaçlar oluşturuyor. 2,69 TL'ye sabitlenen euro kuru üzerinden satış yapan yabancı firmalar, piyasaya sınırlı miktarda ürün sürerek baskı oluşturmaya çalışıyor. Listedeki yerli üretim ilaçların açığı muadil ilaçlarla kapatılıyor.

YERLİ VE MİLLİ İLAÇ VURGUSU



Türk Eczacıları Birliği Başkanı Erdoğan Çolak da en çok sıkıntının ithal ilaçlarda yaşandığını belirtti. Çolak, "Firmalar, pek çok ilacı piyasaya kısıtlı bir şekilde veriyor. Bu da hastanın ilaca erişimini zorlaştırıyor. Ve en çok sıkıntı ithal ilaçlarda yaşanıyor" dedi. Ecza depolarında yaşanan ilaç sıkıntısının yerli ve milli ilaca duyulan ihtiyacı bir kez daha gün yüzüne çıkardığını aktaran Çolak, şunları söyledi:

- İlaç konusunda dışa bağımlılık Türkiye'nin kaderi olmamalı. İlacın çok önemli, vazgeçilmez ve stratejik bir ürün olduğu unutulmamalı. Biz, Türk Eczacıları Birliği olarak yerli ilaç üretimini destekliyoruz. Ve bu konunun önemli bir paydaşı, sacayaklarından biriyiz. Her şeyden önce güçlü ve etkin bir ulusal ilaç sanayisine sahip olmalıyız.

'İNOVATİF İLACA İHTİYACIMIZ VAR'



— Geçtiğimiz aylarda yaşadığımız döviz kurundaki dalgalanma, ülke olarak kendimize yeterli olma hedefimizin ne kadar isabetli bir hedef olduğunu bir kere daha göstermiştir. Sağlık Bakanlığı olarak kritik ilaç, aşı, tıbbı cihaz ve sarf malzemesinde yerli üretime başlama hedefini uzunca bir zamandır destekliyoruz. Stratejik önemi haiz bütün ilaç ve aşıların ülkemizde üretilmesini hedefliyoruz. Bunun için gerekli teşvikleri de sağlama kararlılığındayız. İlaç konusunda sadece dünyada var olan ürünleri ülkemizde tekrar üretmek ile sınırlı kalmamalıyız. İnovatif ilaç çalışmalarına da girmeliyiz. Yeni molekül bulma çalışmalarını da yürütmek zorundayız.