Kayıt
17:14 18 Ocak 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Çağatay Ulusoy, Gizem Karaca ve Cenk Eren

    Çağatay Ulusoy, Gizem Karaca ve Cenk Eren için yeniden yargılama kararı

    © AA /
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 11

    'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan hapis cezası alan oyuncular Çağatay Ulusoy ile Gizem Karaca ve şarkıcı Cenk Eren'in de aralarında bulunduğu 20 sanıklı dava, temyize gönderildiği İstinaf Mahkemesi'nce yeniden görülecek. Ünlüler 21 Mart'ta yeniden hakim karşısına çıkacak.

    İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nin aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu 34 sanık hakkında 16 Mayıs 2018'de verdiği karar, kimi sanık avukatlarının yaptıkları temyiz başvurusu üzerine İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi (İstinaf Mahkemesi) tarafından incelendi.

    Emrah Serbes tutuklandı
    © AA / Cem Öksüz
    Af teklifi yasalaşırsa: Emrah Serbes ve Alaattin Çakıcı tahliye olacak, Çağatay Ulusoy cezaevine girmeyecek
    Talepleri 9 Ocak'ta karara bağlayan ceza dairesi, 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası alan oyuncular Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca ile 6 yıl 3 ay hapis cezası alan şarkıcı Cenk Eren'in de aralarında bulunduğu 20 sanık yönünden davanın yeniden görülmesine hükmetti.

    Tutuklu sanıklar Ferdi Özer ve Aydın Sarıoğlu'nun tahliyelerine ve tutuklu sanık Murat Özgener'in bu halinin devamına de hükmeden daire, 20 sanıklı dosyanın diğer sanık dosyalarından ayrılarak ayrı bir esasa kaydını da karara bağladı.

    İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından firari sanıklar Aslı Şenyüz ve Cihan Şenyüz'ün yakalama kararlarının devamını kararlaştıran daire, yeniden yargılamanın yapılacağı ilk duruşmanın 21 Mart'ta gerçekleştirilmesine hükmetti.

    Karara göre, Çağatay Ulusoy, Gizem Karaca, Cenk Eren, Hüseyin Orçun Benli, Ayşe Selin Boronkay, Aydın Sarıoğlu, Cihan Şenyüz, Ergun Taş, Ferdi Özer, Feruz Tuncel, Mehmet Çakır, Murat Özgener, Mustafa Kabahor, Niyazi Canbaz, Nuri Kösem, Özgür Sanlav, Tolga Disanlı, Yusuf Hasan Akgün, Aslı Şenyüz ve Kaan Turgut, yeniden yargılanacak.

    NE OLMUŞTU?

    İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi, 16 Mayıs'ta verdiği kararla, oyuncular Çağatay Ulusoy, Gizem Karaca ve Hüseyin Orçun Benli ile şarkıcı Cenk Eren'e (Yüksel Venedik) savcının talep ettiği, 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan değil, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan hapis cezaları vermişti.

    Çağatay Ulusoy- Gizem Karaca
    © Fotoğraf : DHA
    Çağatay Ulusoy ve Cenk Eren dahil ünlü isimlere hapis cezası
    Oyuncular Ulusoy, Karaca ve Benli ile menajer Boronkay'a 4 yıl ikişer ay hapis cezası öngören heyet, şarkıcı Eren'e ise uyuşturucu maddenin kokain olması gerekçesiyle artırım uygulayarak aynı suçtan 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmesini kararlaştırmıştı.

    Diğer 29 sanığın 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan 4 yıl 2 ay ile 18 yıl 9 ay arasında değişen oranlarda hapis cezasına çarptırılmasına hükmeden heyet, başka suçtan tutukluların da aralarında bulunduğu 4 sanığın tutuklanmasını, 3 sanık hakkında ise yakalama emri düzenlenmesini kararlaştırmıştı.

    Kimi sanık avukatlarınca bu karar temyiz edilmişti.

    İlgili konular:

    Çağatay Ulusoy: Dünyada en çok hayran olduğum kişi Atatürk
    Çağatay Ulusoy'dan Şeyma Subaşı açıklaması
    Etiketler:
    Uyuşturucu, İstinaf mahkemeleri, Cenk Eren, Gizem Karaca, Çağatay Ulusoy, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Eski ayakkabıları tamir edip satan Fahri Suna
    24 yıllık tezgâhsız işportacının en büyük hayali
    Karikatür
    ABD'den Rusya'ya: 9M729 füzesini imha edin
    İnfografik
    2018'de ailelerin gıda harcamalarına göre Avrupa ülkeleri sıralaması
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet