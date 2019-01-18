Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fazıl Say konserine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fazıl Say'ın davetiyle "Truva Sonatı" konserine eşi Emine Erdoğan ile beraber katıldı. Say, Erdoğan'a katılımı nedeniyle teşekkür etti.

Fazıl Say'ın bu akşam Ankara'da gerçekleşen 'Truva Sonatı' konserine sanat dünyası kadar siyaset dünyasından katılımlar da dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fazıl Say konserinde pic.twitter.com/Xcki2ic3co — 32.Gün (@32gunTV) 18 Ocak 2019

Say, geçtiğimiz günlerde Erdoğan'ı konserine davet etmiş Erdoğan ise "program uyarsa gelebilirim" mesajı vermişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan bu akşam konsere katıldı.

Konsere Erdoğan'ın katılımı nedeniyle konserin yapılacağı salon içi ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Davetliler de yüksek güvenlikten geçirilerek içeri alındı.

NTV'nin bildirdiğine göre Erdoğan'ı konser salonunda Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy karşılarken, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın da kendisine eşlik etti.