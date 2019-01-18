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22:06 18 Ocak 2019
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    Nihat Genç

    'CHP'li vekiller seçime Kılıçdaroğlu kaybetsin diye giriyor' diyen Nihat Genç'ten Kılıçdaroğlu'na küfür

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
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    CHP'nin yerel seçim hazırlıklarını değerlendiren Nihat Genç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik küfür içeren ifadeler kullandı.CHP'li vekillerin seçime Kılıçdaroğlu kaybetsin diye girdiklerini iddia eden Genç, vekillerin Kılıçdaroğlu'nu basının ve seçmenin önüne atarak seçimin kaybını Kılıçdaroğlu'na mal etmek istediklerini öne sürdü.

    Nagehan Alçı
    © Fotoğraf : YouTube
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    Yerel seçime sayılı günler kala CHP'nin seçim hazırlıklarını değerlendiren Nihat Genç, CHP ve genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu oldukça sert bir şekilde eleştirdi.

    CHP'nin 'halk dilinden' çok uzak olduğunu öne süren Genç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için 'Erdoğan bir tane bira içmiş olsaydı bugün çok daha iyi durumdaydı' diyen gazeteci Yılmaz Özdil ve 'Cumhurbaşkanı bir Mozart, Beethoven dinlesin, belki iyi gelir' diyerek Erdoğan'ı klasik müzik dinlemeye davet eden oyuncu Rutkay Aziz'e yüklendi.

    "Mozart dinleyince ülke kalkınacak, yok böyle bir şey!" diyen Nihat Genç, 'özentiden' daha vahim bir durum olmadığını belirtti.

    'KÖY KAHVEHANESİNE GİDİP GAZ ÇIKARSALAR DAHA ANLAŞILIR OLURLAR'

    CHP'li siyasetçileri, halkla sağlıklı iletişim kuramamakla itham eden Genç, CHP eski Milletvekili Mustafa Balbay ve CHP Milletvekili Tuncay Özkan gibi isimlerin halkın arasına girdiklerinde anlaşılmaktan çok uzak olduğunu söyledi.

    Kemal Kılıçdaroğlu
    © AA / Binnur Ege Gürün
    Kılıçdaroğlu: Ankara'nın kaderini değiştireceğiz
    Genç, bu isimlerin, Anadolu'da bir kahvehaneye gidip 'gaz çıkarmaları' durumunda bile, söylemlerinden daha anlaşılabilir olabileceklerini savundu.

    'CHP'LİLER SEÇİME KILIÇDAROĞLU KAYBETSİN DİYE GİRİYOR'

    Eleştiri tonunu daha da sertleştiren, 31 Mart seçimlerine sayılı günler kala CHP'yi çok sert sözlerle eleştiren Nihat Genç, CHP'lilerin seçimlere 'Kemal Kılıçdaroğlu kaybetsin' diye girdiğini öne sürdü!

    'CHP'Lİ VEKİLLER, 'KILIÇDAROĞLU ÖNDEN GİTSİN DE ANASININ A***I GÖRSÜN' DİYOR'

    Kemal Kılıçdaroğlu
    © AA / Erçin Top
    Kılıçdaroğlu hakkındaki tazminat davaları için fon
    Nihat Genç şu ilginç ifadeleri kullandı:

    "Seçime gidiliyor, bütün vekiller 'CHP başarısız olsun da biz sonra iktidar olalım' diye düşünüyor! Sonra Tuncay Özkan'ı, Mansur Yavaş'ı hepsi bir siyaset yapacaklar. CHP'nin şu an seçime girmesi 'Kılıçdaroğlu yenilsin' diye… Bütün CHP'lilere sor, CHP yenilsin de, şey yapalım…

    Arkadaki CHP'li vekillerin hiçbirisi öne çıkmak istemiyor; Kılıçdaroğlu için; "O önden gitsin de anasının a*ını görsün" diyor. O önden gitsin bir görsün!"

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    Etiketler:
    Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Yılmaz Özdil, Rutkay Aziz, Mustafa Balbay, Tuncay Özkan, Nihat Genç, Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye
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